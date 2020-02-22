В Воронежской области прошло комплексное обучение снайперов по огневой подготовке

22.02.2020, 7:06, Новости дня

Поистине кинематографическими кадрами поделились в Минобороны. На видео показано, как военнослужащие отрабатывают скрытные действия на поле боя — передвижение, оборудование огневых позиций и навыки стрельбы из различных положений.

Для этого использовались новейшие снайперские винтовки с возможностью ведения автоматического огня и с бесшумной стрельбой. А еще крупнокалиберные винтовки. Такое оружие применяется на дистанциях от шестисот метров до двух километров с открытым и оптическим прицелом, в том числе и в ночное время.

Всего в мероприятиях, приуроченных ко Дню Защитника Отечества, были заняты более ста военнослужащих, сообщает телеканал "Россия 24".



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