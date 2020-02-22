Стартовала «Берингия» — камчатская традиционная гонка на собаках

22.02.2020, 7:06, Новости дня

На Камчатке начинается большой праздник в честь открытия "Берингии". Это традиционная гонка на собачьих упряжках. В Петропавловске-Камчатском мероприятия, посвящённые ездовому спорту и традициям коренных народов региона, прошли в биатлонном комплексе.

Кроме состязаний зрителям показали экспонаты местного краеведческого музея. Была также музыкальная программа с участием известных исполнителей и фейерверк. Вход для посетителей был бесплатным, сообщает телеканал "Россия 24".



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