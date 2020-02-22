При низкокалорийной диете активизируется сексуальная жизнь

22.02.2020, 7:04, Разное

Низкокалорийный режим питания не только помогает поддерживать вес и предотвращать развитие многих заболеваний. Как показало новое исследование американских ученых, такая диета также благотворно отражается на качестве сексуальной жизни и сна.

Добровольцев, участвовавших в двухгодичном эксперименте, разделили на две группы. Первые получили задание придерживаться привычного режима питания, а вторым посоветовали уменьшить потребление калорий на 25%. Добровольцы из второй команды по истечении времени исследования похудели примерно на 15 кг и заметили улучшение здоровья. По словам этих людей, у них появилось больше энергии, снизилось напряжение, стабилизировалось давление и показатель холестерина, а также стал более качественным сон. Кроме того, все они признались, что их сексуальная жизнь теперь более активна.

Специалисты не советуют прибегать к низкокалорийной диете, предварительно не посоветовавшись с медиками. Человеку прежде нужно узнать, хватает ли в его организме всех необходимых питательных веществ. Важно помнить о необходимости включать в рацион продукты, имеющие низкий гликемический индекс. В их число входят фрукты, овощи, цельное зерно, а также белки с минимальным содержанием жира.