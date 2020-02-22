Мнение: Хозяин судьбы…

22.02.2020, 7:01, Разное

10 лет назад

Продолжение. Начало здесь

12 февраля 2010 года (пятница)

37 градусов ниже нуля. Эта температура была утром. А днем потеплело. Но не на много. Градусов на пять.

***В спецчасти «обрадовали», что дозвонились до Кировского районного суда, но мой запрос о предоставлении кассационного определения туда не поступал. А ведь я подал его ещё 25 января, ещё сидя в тюрьме. По всему выходит, что моё ходатайство сотрудники ФБУ ИЗ-16/2 «потеряли». Или сделали вид, что его не было и вовсе. Вот оно абсолютное арестантское бесправие. Человек, оказавшись в тюремных застенках, превращается в «лагерную пыль», про которого можно забыть, на его заявления, ходатайства, письма можно не обращать внимания. Не спроста зэки называют начальников тюрем и лагерей русским словом, у которого на воле совершенно другой, хоть и близкий смысл – Хозяин. На воле хозяин – это владелец заводов, фабрик, пароходов. За решеткой Хозяин – это не просто начальник тюрьмы или колонии, это хозяин твоей судьбы. Он может невзлюбить тебя, отправить в колонию более строгого режима, в карцер, не замечать твоих обращений, игнорировать, что ты человек. А может одарить барской любовью, поставить на «блатную» работу, замолвить словечко в суде, чтобы скостить срок и освободить условно-досрочно. Хозяин, одним словом.

***Там, где сегодня располагается барак ФБУ КП-17, когда-то была школа. Тридцать лет назад школу закрыли, теперь в школьных классах живут арестанты. В нашем «классе» рассчитанном на 24 «школьника», одно место пока пустует.

Жизнь бурлит. От подъема (6.00) до отбоя (22.00) кто-то возвращается с работы, кто-то наоборот, уходит. Кто-то читает (редко), кот-то пишет (еще реже). За столом то и дело заваривают чифир. Его пьют по несколько раз на дню.

После отбоя жизнь замирает, но продолжается. Кто-то храпит, кто-то сопит, кто-то стонет, кто-то кашляет, кто-то разговаривает сам с собой.

13 февраля 2010 года (суббота)

В женской половине барака кто-то сошел с ума. У женщин – отдельный вход. Мужчинам-осужденным вход туда запрещен. Поэтому о том, что там творилось ночью, узнали только утром. А ночью из-за стены доносились истеричные крики, шум падающих табуреток, какая-то нешуточная возня.

Наутро стало известно, что у одной из осужденных произошел нервный срыв. Съехалось всё перепуганное руководство колонии. А что толку-то? Бедолаге даже успокоительный укол сделать некому.

В ночном ЧП нет ничего удивительного. Монотонное однообразие колониальной жизни вызывает ощущение, что у человека нет ни прошлого, ни будущего. А есть только настоящие – монотонное, однообразное. И это настоящее – бесконечно. Как на кладбище. От мысли, что эта бесконечность – твоя бесконечность, у кого хочешь, может «снести крышу».

***С подъема в секцию зачастили сотрудники КП-17. В комнате воспитательной работы на скамейках появились подголовники. В секциях уделили повышенное внимание заправке шконок. Осужденные зашептались: «Комиссия!».

Старожилы кривили губы:

— В субботу? Комиссия? Да ни в жизнь! Никогда не было и не будет. В выходные комиссии не ездят.

Около половины одиннадцатого меня вызвали в дежурку. Дежурный отправил к начальнику колонии.

В кабинете Ремзиля Кашапова шло чаепитие. Сам начальник колонии (в форме, несмотря на то, что он вроде бы в отпуске) и собственный корреспондент «Новой газеты» Борис Бронштейн в сопровождении толи редакторши, толи корреспондента газеты УФСИН РФ по РТ «Другая сторона». Они и оказались той самой «комиссией», которую с утра ждали сотрудники колонии.

Поговорили «за жизнь». После отъезда Бориса Семёновича весь «класс» с удовольствием «набросился» на чак-чак с малиновым вареньем, привезенные «комиссией», и разобрал номера «Новой газеты», вышедшие с начала 2010 года.

Фотография отсюда