Разведка США не смогла доказать Конгрессу свои слова о «вмешательстве» России

22.02.2020, 6:58, Новости дня

Сотрудники американских спецслужб не смогли доказать Конгрессу США свои утверждения о приписываемом РФ «вмешательстве» в предвыборную кампанию 2020 года, сообщила журналистка Кэтрин Херридж.

Херридж – корреспондент CBS, специализирующаяся на расследованиях. Со ссылкой на источник, близкий к брифингу, она рассказала, что «ведущие настаивали» на версии, согласно которой Москва якобы «пытается помочь» главе американского государства Дональду Трампу.

Члены спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США захотели получить «какие-либо подтверждающие материалы, например, записи телефонных разговоров или данные радиоперехвата», передает ТАСС.

В ответ «ведущие брифинга заявили, что им нечего предложить».

Напомним, на брифинге сотрудник аппарата директора Национальной разведки Шелби Пирсон демонстративно акцентировал внимание на якобы имеющем место «вмешательстве» Москвы для переизбрания Трампа.



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