Россия упрекнула дипломатов США в использовании методов бульварных журналистов

22.02.2020, 6:37, Новости дня

Посольство РФ в США заявило, что разочаровано, но не удивлено бездоказательными обвинениями в адрес Москвы в связи с якобы кибернападением на Грузию.

Российская сторона на странице посольства в Facebook выразила сожаление в связи с тем, что дипломаты США, которые «когда-то славились высоким профессионализмом», теперь «все чаще прибегают к методам бульварных журналистов», стремясь «запустить сенсацию».

Посольство считает «прискорбным» игнорирование Вашингтоном норм международного права, согласно которым «обвинения в адрес суверенных государств необходимо сопровождать доказательствами».

Как заявили российские дипломаты, Запад продвигает некий «порядок, основанный на правилах». Западные страны считают нормой объявлять «истиной» спекуляции, поддержанные достаточным количеством «союзников и партнеров».

Москва готова к экспертному обсуждению кибербезопасности, но «коллеги» предпочитают «подменять профессиональную дипломатию «мегафонной».



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