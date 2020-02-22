«Яблоко» исключило из своих рядов Максима Каца и его сторонников

22.02.2020, 6:30, Новости дня

За нанесение политического ущерба партия "Яблоко" исключила из своих рядов сооснователя фонда "Городские проекты" Максима Каца и 15 его сторонников.

В решении Федерального бюро партии констатируется, что Максим Кац и его группа привнесли в "Яблоко" то, чего в партии никогда не было и быть не должно: деление членов партии на своих и чужих, неуважительное, порой презрительное отношение к оппонентам внутри партии, нередко переходящее в откровенное хамство, оскорбительные высказывания в адрес однопартийцев в социальных сетях, неэтичные поступки.

Руководство партии считает, что действия Максима Каца и его соратников парализуют работу регионального отделения "Яблока", создают атмосферу раздора, препятствуют исполнению решений руководящих органов как партии в целом, так и ее регионального отделения, передает ТАСС.

В разное время Максим Кац был заместителем начальника избирательного штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы, начальником избирательного штаба экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на выборах в Госдуму, созданного Дмитрием Гудковым и партией "Яблоко" блока в ходе избирательной кампании по выборам муниципальных депутатов в Москве.