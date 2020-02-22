Мнение: Продажа Сбербанка: афера или «сделка века»?

22.02.2020, 6:25, Разное

На днях стало известно, что правительство РФ на деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) купит у Центрального банка РФ контрольный пакет акций Сбербанка РФ. Даже на первый взгляд «сделка века» выглядит «мутновато». Чем больше появляется подробностей, тем больше возникает вопросов, в чьих интересах на самом деле все это делается.

Обывателям эта финансовую манипуляцию преподносят как возвращение контроля государства над крупнейшим системообразующим банком страны. Глава Минфина Антон Силуанов заявил:

Финансовый регулятор не должен быть участником организаций, которые он регулирует, за которыми он надзирает.

Вроде бы, правильно, но сразу появляются закономерные вопросы. Почему в предыдущие десятилетия правительство устраивало, что имеется столь очевидный и вопиющий конфликт интересов в связке ЦБ РФ и Сбербанка? Почему необходимо исправлять этот нонсенс именно сейчас и именно за счет средств ФНБ? Стоит припомнить, а как вообще Сбербанк попал в собственность Центробанка, и что такое наш мегарегулятор финансового рынка по своей сути?

Уже очень много чего сказано о том, что ЦБ РФ – контора крайне специфическая. С одной стороны, его активы как бы находятся в федеральной собственности, а его главу назначает Госдума по представлению президента, и он ей подотчетен. С другой стороны, подотчетен — не означает подконтролен, а это две большие разницы, и юридически ЦБ РФ не является органом государственной власти, оставаясь независимым от правительства. Очень оригинальная конструкция, ничего не скажешь. Существует множество конспирологических и не очень теорий о том, как через Центробанки разных стран ФРС США оказывает свое влияние на их финансовый сектор. Вопрос дискуссионный, но к рекомендациям МВФ в ЦБ РФ точно прислушиваются. К слову, именно ему, а не государству принадлежат все наши золотовалютные резервы.

Давайте рассмотрим пунктиром историю владения Сбербанком. Сегодня это крупнейший транснациональный банк Российской Федерации. Один лишь его бренд оценивается в 670,4 миллиарда рублей, самый дорогой в стране. Центробанк РФ владеет 50% плюс одна голосующая акция. Остальные акции находятся в свободном обращении. По некоторым данным, в руках крупных иностранных спекулянтов находится до 45% акций Сбербанка. К этому вопросу мы далее вернемся чуть подробнее.

Если посмотреть «сделку века» в динамике, то выглядит она следующим образом. Сперва ЦБ РФ приобрел контрольный пакет Сбербанка по «бросовой цене», поскольку заниженные оценки его рыночной стоимости «рисовали» американские компании. Далее, при прямой поддержке мегарегулятора, то есть, при очевидном конфликте интересов, Сбербанк разрастается до состояния рыночного монстра. Далее происходит самое интересное.

Спрашивается, если сделка происходит между государственными органами, то почему просто не передать акции Сбербанка на баланс Минфина РФ?

Однако под руководством «эффективного менеджера» Эльвиры Набиуллиной ЦБ РФ стал убыточным. Из-за устроенной ею «ураганной» зачистки банковского сектора и неудачных биржевых игр, Центробанк показал в 2017 году убытки на сумму в 435,3 миллиарда рублей, в 2018 — 434,7 миллиарда. То есть, от такого из себя «независимого от государства и потому эффективного» ЦБ РФ в последние несколько лет проку федеральному бюджету нет. Госпожа Набиуллина категорически против передачи: только продажа за живые деньги, которые позволят ей прикрыть дыру в балансе и еще кое-что лично себе, когда встанет вопрос о результатах ее управленческой деятельности.

Откуда взять деньги на то, чтобы независимый от государства ЦБ свел концы с концами? Конечно, у нас с вами, из нашего Фонда национального благосостояния. Напомним, там как раз скопилась достаточная сумма для того, чтобы ее можно было инвестировать в развитие собственной экономики. Но вместо этого из ФНБ выдернут 2,45 триллиона рублей, которые пойдут на «сделку века». Это означает, что резерв Фонда автоматически снизится ниже определенного уровня, и об использовании народных денег на развитие страны вновь надо будет забыть надолго. Вероятно, до следующей «сделки века».

Но это еще не все. Понятно, что проигрываем от этих манипуляций мы с вами, а кто же тогда выигрывает?

Дело в том, что при смене бенефициара миноритарные акционеры получают право на продажу своих активов. Как мы выше упомянули, более 45% акционеров Сбербанка – иностранные спекулянты. Вот они и получат возможность снять самые сливки, поскольку по результатам 2019 года Сбербанк покажет рекордную прибыль – порядка 1 триллиона рублей. Это деньги, которые банк выдернул из экономики, чтобы быть оцененным и проданным подороже.

Если всех все устраивает и ничьи головы не летят по велению руководства страны от таких «сделок века», то, наверное, таких «топ-менеджеров» мы заслужили.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/179075.html