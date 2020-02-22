Boeing заподозрили в обмане властей США
22.02.2020, 6:12, Новости дня
Федеральная прокуратура США расследует версию об умышленном обмане Федерального управления гражданской авиации США относительно программного обеспечения самолетов Boeing737 MAX, пишут СМИ.
В ходе допросов сотрудников Boeing прокуроры выясняли, сознательно ли пилот Марк Форкнер, тестировавший 737 MAX, сообщил неверную информацию о ПО, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
NYT сообщала, что Форкнер еще в 2016 году рассказывал коллегам о проблемах при тестировании системы коррекции маневрирования (MCAS).
Напомним, в январе Boeing впервые за 60 лет осталась без новых заказов на самолеты.
20 января Boeing прекратила сборку 737 MAX.
Компания Boeing оказалась в кризисе после авиакатастроф лайнера 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет