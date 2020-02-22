Наука: Древние люди травились тяжёлыми металлами

22.02.2020, 6:08, Разное

Считается, что токсичные тяжёлые металлы, такие, как ртуть, свинец или кадмий появляются в окружающей среде из-за человеческой деятельности: из-за технологических нарушений на предприятиях, из-за промышленных сбросов, химических отходов и т. д.

Но на самом деле тяжёлые металлы в еде и воде могли появляться довольно давно. Например, несколько лет назад специалисты обнаружили довольно много ртути в остатках рыбы, пойманной около 6500 лет назад в Северной Америке. И это вовсе не единичный пример: не так давно в журнале Quaternary International вышла статья про доисторических жителей Норвегии, которые тоже ели пищу с тяжёлыми металлами.

Исследователи из Университета Тромсё – Арктического университета Норвегии и Стокгольмского университета изучили химический состав костей рыб и гренландских тюленей, найденных археологами на восьми древних стоянках на полуострове Варангер; возраст стоянок варьировал от 6300 до 3800 лет. (О том, что обитатели этих стоянок тоже употребляли в пищу тюленей, свидетельствовали характерные следы на костях животных – они были нужны не только ради шкур, но и ради мяса.) По сравнению с предельно допустимым уровнем, установленным для токсичных металлов Европейским агентством по безопасности продуктов питания, в рыбьих костях кадмия было больше в 20 раз, а свинца – в четыре раза больше. Точно также обстояли дела со свинцом в костях тюленей, а кадмия в них было больше в 15 раз. Ещё и в рыбе, и в тюленях было много ртути.

В те далёкие времена ртуть и прочее в морской воде могли появиться после того, как повысился уровень океана и вода накрыла землю с рудами, содержащими тяжёлые металлы. Впрочем, пока непонятно, действительно ли древние охотники-собиратели травились своей тяжёлометаллической едой. Скорее всего, они ведь ели не только морских животных, но и каких-нибудь оленей с зайцами, и растения, и токсичные примеси из рыбы и тюленей не обязательно накапливались достаточно быстро, чтобы навредить здоровью. С другой стороны, даже если металлы накапливались быстро, сами люди могли умирать ещё быстрее от каких-то других причин (от голода или от стычек друг с другом). Так или иначе, авторы работы собираются изучить уже непосредственно останки людей с полуострова Варангер, чтобы понять, страдали ли они от каких-то болезней, связанных с тяжёлыми металлами.