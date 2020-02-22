Наука: Шанидар Z: спящий неандерталец, которого не заметили

22.02.2020, 6:08, Разное

Из всех ископаемых видов людей неандерталец изучен, бесспорно, лучше всего. Этот древний Homo известен по многим сотням находок. Учёным в руки попали даже почти полные скелеты, благодаря чему антропологи досконально изучили особенности неандертальской анатомии.

А всё потому, что у неандертальцев существовала какая-никакая погребальная практика. У аккуратно закопанных останков гораздо больше шансов сохраниться, чем у тела, брошенного на растерзание падальщикам. Однако если вы посмотрите на хронологию открытий, то увидите, что начало XXI века совсем не радует любителей полюбоваться на красивые скелеты. Пара более-менее комплектных находок сделана в Испании, но с тех пор уже 10 лет прошло. Где что-нибудь новенькое? Конечно, на первое место вышли изыскания генетиков. У всех на слуху неандерталец «Алтай» из Денисовой пещеры, ведь это самый качественно прочтённый геном ископаемого человека, однако сама находка — всего лишь одинокая фаланга стопы. Неужели эра скелетов закончилась? Вся Европа перекопана, и шансов найти что-то большое и красивое всё меньше. Но остаётся Ближний Восток! Мы помним про знаменитые пещеры на склонах горы Кармель в Израиле. И конечно, мы помним про иракский Шанидар.

В середине XX века раскопки в большой карстовой пещере Шанидар в Иракском Курдистане вёл американский археолог Ральф Солецки (Ralph Solecki). На глубине 4—7 метров экспедиция Солецки обнаружила останки 10 неандертальцев — мужчин, женщин, детей. Уже одно это внесло памятник в десятку самых знаменитых неандертальских мест планеты. Археологи полагали, что в пещере случился обвал, погрёбший под собой неандертальцев. Тем не менее, часть останков, по мнению Солецки, попали в отложения пещеры в результате намеренного погребения.

Широко известной пещера стала благодаря знаменитому погребению «с цветами» Шанидар 4. В могиле оказались скопления пыльцы нескольких видов цветов, и это Солецки трактовал как свидетельство сложного погребального ритуала. Споры о том, как пыльца попала в пещеру, ведутся до сих пор, но в популярных книжках прочно закрепились скорбные траурные неандертальцы с букетиками незабудок. Ещё один «культовый» шанидарец — скелет номер 1, старик, слепой на левый глаз, лишившийся правой руки ниже локтя, хромой и вообще, сильно потрёпанный жизнью. Такой дедушка явно не смог бы жить, если бы не внимание и забота соплеменников. С другой стороны, на рёбрах Шанидар 3 красовался след от проникающего удара — признак агрессивных разборок. И то и другое важно для понимания неандертальского образа жизни. Особенно в свете идеи, что наши предки скрещивались с неандертальцами именно на Ближнем Востоке.

Любопытна история исследования скелета Шанидар 4: в 1960 году его извлекли из пещеры вместе с блоком вмещающей породы и отправили в Багдадский музей. К удивлению учёных, в блоке обнаружились останки ещё трёх индивидов, включая позвонки ребёнка Шанидар 9. Учитывая компактное расположение костей разных людей, исследователи предположили, что неандертальцы последовательно захоранивали своих покойников в одном и том же месте. Впрочем, в намеренности погребений многие специалисты продолжали сомневаться.

Раскопки прервались на десятилетия. Сами понимаете, ситуация в Ираке не способствовала таким исследованиям. Наконец, в 2014 году в Шанидар снова пожаловали археологи, которые планировали вскрыть восточную часть раскопа Солецки — ту самую, где нашли большинство человеческих костей. Правда, раскопки прервались через два дня, когда Исламское государство (организация, запрещённая в РФ) подошло слишком близко. Археологи продолжили работу спустя год.

Учёные вовсе не рассчитывали найти что-то особенное, а всего лишь хотели уточнить расположение старых находок, а также получить надёжные датировки слоёв Шанидара. В своё время это было сложно сделать, так как возраст находок находился на пределе возможностей радиоуглеродного метода (45—50 тыс. лет). Неожиданно, в 2015 году учёные обнаружили в пещере новые человеческие останки, включая кости ноги, вероятно, относившиеся к скелету Шанидар 5.

Грудная клетка скелета Шанидар Z

Затем, в 2017, на глубине 7 метров исследователи наткнулись на рёбра, позвонки и часть кисти, придавленные двумя большими камнями, причём кости находились в анатомическом положении. Скелет ещё одного неандертальца в непосредственной близости от места, откуда в 1960-м вынули Шанидар 4! Тут вспомнили, что сам Солецки при описании раскопок упоминал о каких-то костях, торчавших из слоя к востоку от погребения.

Археологи продолжили расчистку останков и вскоре показался череп, раздавленный в блин, но всё же по всем признакам неандертальский. А под черепом — левая кисть. Судя по износу зубов, скелет принадлежал человеку зрелого возраста. Ниже виднелись лопатки, рёбра и другие кости!

Раздавленный череп скелета Шанидар Z

Этот человек как будто спал: его голова покоилась на левой руке, а за затылком располагался как бы специально подложенный треугольный камень. Обе руки неандерталец согнул в локтях, правым локтем почти касаясь места, откуда вынули Шанидар 4. Что там с ногами, неясно — они ещё не раскопаны, но поскольку рядом вертикальная плита, возможно, колени тоже были подогнуты.

Под первым ребром, рядом с левой кистью скелета находился фрагмент каменного орудия — отщепа со следами использования. Находки такого размера в этих отложениях встречались редко (в слоях с гомининами подобных орудий всего два). Может быть, отщеп попал в захоронение не случайно?

Левая рука скелета Шанидар Z

Так всё-таки, рукотворное кладбище или обвал? Исследователям пока что трудно оценить форму углубления, в котором находится скелет, однако видны чёткие границы ямы, и её наполнение отличается от подстилающей породы. Судя по составу этого наполнения, яма заполнилась быстро. Положение треугольного камня намекает на то, что этот объект был помещён в могилу целенаправленно. Кроме того, после гибели по естественным причинам редко остаются артикулированные скелеты. Итак, археологи склоняются в пользу преднамеренного погребения как минимум части скелетов. Возможно, в полу пещеры находилось естественное углубление, промытое водой, а неандертальцы углубили яму и использовали как «фамильный склеп». А обвал в пещере случился уже потом. Кстати, в образце отложений из углубления со скелетом обнаружены растительные остатки. Может быть, их тщательное исследование прольёт новый свет и на историю с пыльцой?

Датирование находок оптическим методом ещё ведётся, но по предварительным данным, вся группа Шанидар 4, 6, 8, 9 и новичок, названный пока что «Шанидар Z», захоронены 60—70 тыс. лет назад. На самом деле, исследователи полагают, что часть останков при раскопках 1960 могли и перепутать. Вынимая блок с костями Шанидар 4, археологи могли рассечь незамеченный ими скелет поперёк талии. Поэтому не исключено, что часть костей ног и других останков Шанидар 6 относятся к нашему мистеру «Z». Увы, часть неандертальских костей, хранившиеся в Багдаде, потерялась при вторжении США в 2003 году.

Были ли люди, погребённые в Шанидаре, близкими родственниками? Сколько времени прошло между похоронами? Дни, годы, столетия? Смогут ли учёные поставить точку в споре о погребальной деятельности неандертальцев? Известные до сих пор неандертальские могилы вскрывались археологами много лет назад, когда методика раскопок была далека от нынешних стандартов. Новые находки дают замечательную возможность задействовать всю мощь современных методов. Сейчас «Шанидару Z» делают компьютерную томографию в Кембриджском университете, а исследователи выражают надежду, что в останках сохранилась ДНК…

Ральф Солецки умер в 2019 году, в возрасте 101 года, но успел узнать о новых открытиях в Шанидаре. В публикации, посвящённой свежим раскопкам, особый раздел посвящён памяти замечательного археолога.