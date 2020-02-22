В Китае обнаружили маску с возможностью защиты от коронавируса

22.02.2020, 6:04, Разное

В КНР обнаружили маску, которая повышает качество защиты от коронавируса. Во время исследования собранных данных, удалось установить отсутствие заражения у врачей, которые использовали респираторы N95.
Эти маски обеспечивают блокирование 95% и более частиц диаметром 0,3 микрона. В течение нескольких недель исследователи обсуждали возможность создания новых респираторов с высокой устойчивостью для эффективной фильтрации вирусных частиц в воздухе карантинных зон. В настоящее время власти КНР наращивают скорость производства соответствующих защитных масок для проведения срочных поставок во все больницы государства.

Китайский коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. Ключевая угроза возникает от кашля зараженного пациента. При этом вирус может быть получен при контакте с загрязненной поверхностью. Согласно имеющейся информации, во время помощи инфицированным людям в КНР заразились свыше 1,7 тысячи врачей, а шесть из них умерли.



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