Трамп назвал демократов сумасшедшими из-за заявлений о «вмешательстве» России

22.02.2020, 5:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал заявления о том, что РФ якобы «хочет гарантировать» его переизбрание на пост президента США.

Как отметил Трамп, «после трех лет безумной охоты на ведьм бездельники-демократы заявили», что российский лидер Владимир Путин якобы «хочет гарантировать переизбрание Трампа».

«Нашим людям от этого уже скучно», – приводит слова президента США ТАСС.

Он напомнил, что Хиллари Клинтон называла «агентами» РФ бывшего кандидата в президенты Джилл Стайн и претендующую на выдвижение кандидатом в президенты от Демпартии США Тулси Габбард. Трамп пояснил, что «не знает» ни Стайн, ни Габбард, но «они не российские агенты».

Трамп считает, что демократы – «сумасшедшие люди», которые «не думают о стране, рабочих местах, снижении цен и инфраструктуре».

При этом он подчеркнул, что хочет «поладить с Россией, Китаем, со всеми странами».

Напомним, издание New York Times написало, что неделю назад состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета Палаты представителей Конгресса США, на нем сотрудник аппарата директора Национальной разведки Шелби Пирсон демонстративно акцентировала внимание на «вмешательстве» для переизбрания Трампа.



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