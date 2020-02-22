Панарин и Шестеркин помогли «Рейнджерс» справиться с «Каролиной»

22.02.2020, 5:30, Новости дня

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем "Каролина Харрикенйс" – "Нью-Йорк Рейнджерс". Гости выиграли 5:2. Свой вклад в победу внесли российские легионеры "рейнджеров".

Артемий Панарин сначала отдал голевую передачу, а потом забил сам. Хорошо провел встречу и вратарь Игорь Шестеркин, отбивший 27 бросков. У проигравших результативным пасом отметился Андрей Свечников.

У Панарина после этой игры 31 год и 50 пасов. Артемий в третьем сезоне подряд покорил рубеж в 80 очков. Ранее подобное удавалось Сергею Федорову, Александру Овечкину, Никите Кучерову и Евгений Малкину. Также Артемий достиг отметки 400 очков в НХЛ (146+254). Панарин сыграл 380 встреч.



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