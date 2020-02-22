Мнение: Власть народ дурит, а ее рейтинги растут

22.02.2020, 5:22, Разное

Аккурат к интервью Путина, где он сетует, что РФ с Украиной растаскивают (https://t.me/SerpomPo/5222), подоспел опрос центра Разумкова (http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-riven-doviry-do-vykonavchykh-ta-pravookhoronnykh-organiv-vlady-otsinka-diialnosti-uriadu-liutyi-2020r).

Согласно ему, 53% украинцев считают, что страна идет не в том направлении.

Российские СМИ, разумеется, эти цифры растиражировали.

А как же! У нас ровно противоположная картина: 52% в январе считали (https://www.levada.ru/indikatory/polozhenie-del-v-strane/), что все идет путем. Премьера нового Путин дал, деньжат добавить обещал, Конституцию правит. Живем! А в Украине все плохо: поствыборная эйфория прошла, констатируют украинские наблюдатели (https://t.me/ShrikePolitics/919): еще в декабре 44% верили в верный курс Зеленского, а в феврале уже только 25,4%.

С другой стороны, год назад 80% (https://t.me/SerpomPo/2532) украинцев были уверены, что страна идет не туда и, сменив Порошенко на Зеленского, надеялись выровнять курс.

Россияне же перемен боятся и предпочитают тихонько приспосабливаться к тому, что есть. Потому Путину уже забыли повышение пенсионного возраста за обещание записать в Конституцию индексацию самих пенсий. Отсюда и рост оптимистов, верящих в верный путь Кремля.

Власть народ дурит, а ее рейтинги растут.

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