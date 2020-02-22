Мнение: Власть народ дурит, а ее рейтинги растут

22.02.2020, 5:22, Разное

Аккурат к интервью Путина, где он сетует, что РФ с Украиной растаскивают (https://t.me/SerpomPo/5222), подоспел опрос центра Разумкова (http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-riven-doviry-do-vykonavchykh-ta-pravookhoronnykh-organiv-vlady-otsinka-diialnosti-uriadu-liutyi-2020r).

Согласно ему, 53% украинцев считают, что страна идет не в том направлении.

Российские СМИ, разумеется, эти цифры  растиражировали.

А как же! У нас ровно противоположная картина: 52% в январе считали (https://www.levada.ru/indikatory/polozhenie-del-v-strane/), что все идет путем. Премьера нового Путин дал, деньжат добавить обещал, Конституцию правит. Живем! А в Украине все плохо: поствыборная эйфория прошла, констатируют украинские наблюдатели (https://t.me/ShrikePolitics/919): еще в декабре 44% верили в верный курс Зеленского, а в феврале уже только 25,4%.

С другой стороны, год назад 80% (https://t.me/SerpomPo/2532) украинцев были уверены, что страна идет не туда и, сменив Порошенко на Зеленского, надеялись выровнять курс.

Россияне же перемен боятся и предпочитают тихонько приспосабливаться к тому, что есть. Потому Путину уже забыли повышение пенсионного возраста за обещание записать в Конституцию индексацию  самих пенсий. Отсюда и рост оптимистов, верящих в верный путь Кремля.

Власть народ дурит, а ее рейтинги растут.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого… 

Источник: СерпомПо



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Мнение: Моя Россия

18.02 / В Петербурге молодой человек угнал Mercedes у матери

21.12 / У пережившей жуткую трагедию Чеховой опускаются руки

16.01 / Появились новые детали стрельбы в суде Новокузнецка

21.02 / Оценки в школах РФ могут заменить зачетами

17.02 / Пьяный житель Петербурга изнасиловал женщину и избил полицейского

04.01 / Мнение: Это не закончится здесь и сейчас

25.01 / Следствие (смутного времени)

06.12 / «Испытываю глубокий стыд»: Меркель впервые побывала в Освенциме

20.12 / Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика