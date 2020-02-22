Дмитрию Тарасову предстоит операция

22.02.2020, 5:06, Новости дня

Новичок "Рубина" Дмитрий Тарасов будет прооперирован на следующей неделе в Италии. 32-летний футболист получил перелом голени во время тренировки.

Как сообщил Sport24.ru главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, "Рубин" выполнит перед футболистом все контрактные обязательства. В том числе и оплатит предстоящую операцию. Как сообщил Слуцкий, "Рубин" желает Дмитрию скорейшего выздоровления и рассчитывает н него в будущем.

Дмитрий Тарасов, не игравший полгода после ухода из "Локомотива", на этой неделе подписал контракт с "Рубином". Но дебют бывшего игрока сборной РФ в составе казанского клуба откладывается на неопределенный срок.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Умеров: Людей в Крыму обманывали, что открытие моста из РФ решит все их проблемы, как по щучьему велению. Но нет, не получилось

26.01 / СК прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда, которого обвиняли в растрате 220 млн рублей

18.12 / Парнас получил от Фирташа $1 млн – сторона обвинения

02.12 / Администрация президента раскритиковала законопроект о поддержке российского вина — «Ведомости»

07.02 / Радио Свобода: пенсионера обвиняют в госизмене за то, что он торговал в Китае смазками для оружия

19.02 / В Совфеде заявили о свинстве США в отношении российских дипломатов

08.01 / Зеленский призвал воздержаться от спекуляций вокруг крушения украинского Боинга в Иране

14.01 / Раскрыты подробности первой части торговой сделки между США и Китаем

15.02 / Лишенный золотой медали Устюгов заявил о беспределе

24.12 / Роспотребнадзор предупредил о передающейся от собак смертельной болезни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика