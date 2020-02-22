СМИ: Россия поддерживает выдвижение кандидатом на пост президента США Берни Сандерса

22.02.2020, 5:06, Новости дня

Американское издание Washington Post, ссылающееся на собственные источники, сообщает, что по информации официальных лиц США, РФ прилагает усилия по поддержке сенатора-демократа Берни Сандерса в его борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США.

Сам сенатор, комментируя это сообщение, заявил, что его не волнует, кого бы Москва хотела видеть президентом, и посоветовал РФ "держаться подальше от американских выборов".

 

По информации СМИ, на минувшей неделе представители американского разведывательного сообщества проинформировали Конгресс США о попытках РФ вмешаться в предвыборный избирательный процесс, однако конкретных доказательств и свидетельств привести не смогли, передает "Интерфакс".



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