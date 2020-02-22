Исследование: «Кровь омара поможет в борьбе с раком и вирусами»

22.02.2020, 5:04, Разное

Ученые провели исследование и выяснили, что кровь омаров помогает в борьбе с раком и вирусами. В ее состав входят вещества, которые способствуют свертыванию крови и очищают от загрязнений.

Из переработанных панцирей омара добывают вещество, которым обрабатывают повязки для накладывания на раны. С их помощью пораженные участки тела быстрее заживают. Компания Lobster Unlimited уже в ближайшее время планирует применение препаратов из крови омара в борьбе с вирусными заболеваниями и раком.

Как рассказал руководитель компании Роберт Байер, проблем с добычей крови нет, ведь она является продуктом побочной переработки и сливается попросту в канализацию. По его словам, кровяная жидкость обладает противовирусными и противораковыми свойствами, воспользовавшись ею можно значительно улучшить пациенту состояние здоровья. Входящий в состав крови белок может действовать и как сильный возбудитель иммунной системы. Исследование показало, что он способен бороться с вирусом герпеса.

Лекарства из крови омара находятся на стадии испытаний, проводятся дополнительные исследования.