Исследование: «Кровь омара поможет в борьбе с раком и вирусами»

22.02.2020, 5:04, Разное

Ученые провели исследование и выяснили, что кровь омаров помогает в борьбе с раком и вирусами. В ее состав входят вещества, которые способствуют свертыванию крови и очищают от загрязнений.
Из переработанных панцирей омара добывают вещество, которым обрабатывают повязки для накладывания на раны. С их помощью пораженные участки тела быстрее заживают. Компания Lobster Unlimited уже в ближайшее время планирует применение препаратов из крови омара в борьбе с вирусными заболеваниями и раком.

Как рассказал руководитель компании Роберт Байер, проблем с добычей крови нет, ведь она является продуктом побочной переработки и сливается попросту в канализацию. По его словам, кровяная жидкость обладает противовирусными и противораковыми свойствами, воспользовавшись ею можно значительно улучшить пациенту состояние здоровья. Входящий в состав крови белок может действовать и как сильный возбудитель иммунной системы. Исследование показало, что он способен бороться с вирусом герпеса.

Лекарства из крови омара находятся на стадии испытаний, проводятся дополнительные исследования.



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