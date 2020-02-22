Часть стеклянной стены обрушилась с башни комплекса «Москва-Сити»

22.02.2020, 4:58, Новости дня

Произошло обрушение части стеклянной наружной стены одной из башен комплекса «Москва-Сити», сообщил источник в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщает, что стекло, по предварительным данным, «обрушилось на 30 этаже», где находятся жилые апартаменты.

Никто не пострадал. Проводится эвакуация расположенных поблизости автомобилей.

Источник РИА «Новости» сообщил, что стекло упало с 28 этажа башни «Око».



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