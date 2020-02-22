Мнение: Видеть поле

22.02.2020, 4:55, Разное

Из обсуждения предыдущего поста я поняла, что понятие «видеть поле» большинство не понимают.

Вроде и употребляете это понятие, но думаете, что оно означает все тот же лаз в голову другому.

А что он чувствует?

А что он думает?

А чего собирается сказать?

А сделать?

А как бы его направить в выгодную себе сторону?

Вот это, так называемая, рыбья стратегия.

Рыба от рапана отличается тем, что уже замечает других людей.

Рапаны нет. Они считают, что другие люди — это отражения их желаний, их проекции, покорные слуги их нужд.

Поэтому рапаны так доверчивы, так быстро прилипают к тем, кто им «подходит», а потом всегда очень гневаются на «обман».

Не таковы рыбы. Они пристально следят за обратной, как им кажется, связью. Они пытаются угадать желания и мысли другого.

В общем, не вылезают из чужой головы.

Поэтому и живут облепленные репейником.

И вот как мои комментаторы с логикой рыб понимают «видеть поле»?

Несет Валик завтрак Паулине и думает: так, я сейчас как-нибудь спровоцирую ее на выход из границ, чтобы обидеться и уйти, но как бы мне это сделать? И такой: о, начну-ка я учить ее есть яйцо, как будто я дебил или она дебилка. Наверняка ее это взбесит, она мне раз такая — грубый вопрос, а я такой хоп и обижусь. И дело в шляпе.

Вот так примерно?

Комментаторы многие до сих думают, что поле — это будущее.

Сколько ни повторяй Штурманам, что поле — это НАСТОЯЩЕЕ, и чтобы видеть поле, нельзя вообще ни шажочка в мыслях делать, ни в будущее, ни в прошлое, нужно видеть только настоящий момент и действовать в нем в красном поле, то есть 1) с опорой на себя, 2) с пользой для другого, 3) спонтанно, 4) этот пункт пока не разбирали. Помните структуру красного поля?

Про пользу у другого спрашивать не надо и в голове его ковыряться тоже, польза должна быть ровно такая, как вы ее сами понимаете. Но в обычной ситуации все роли традиционно поделены, бесконечное количество раз такая ситуация происходила и всем понятна. Главное правильно увидеть, которая из типичных ситуаций сейчас происходит.

Нельзя лезть ни в голову чужую, ни в гипотетическое будущее, ни ходы ничьи не надо предвидеть, даже свои, надо действовать четко в настоящем с личной ответственностью.

Вот это и будет — в границах.

А видеть поле — это видеть где твои границы, твои права, обязанности, твои задачи с опорой на свою красивую фигуру, с учетом того, что происходит между тобой и человеком прямо сейчас.

Видеть поле — это смотреть на ситуацию без короны, без слияния, без проекций своих на другого, видеть ситуацию как есть, но видеть ее в настоящем, строго здесь и сейчас. И нигде больше. Даже если вы в курсе, что через час-день все поменяется, вы все равно должны действовать в настоящем. Иначе это будет не в границах.

Вот рыбы — всегда почти паровозы. Они все время лезут в будущее, им кажется, что так безопасней, что так у них все будет под контролем. И будущее рыб всегда плохое, потому что в настоящем они действуют не в границах.

А видеть поле — это совсем другое.

Возьмем ситуацию Валика. Она такая простая, что проще некуда. И чудесный результат (чудесный — в смысле высокой его СЗ, а не опустевшего кармана Паулины, в этом нет ничего хорошего) обеспечила спонтанность Валика: 1)в имидже, 2)в сексе, 4)в любви, и все это следствие того, что он держится в границах. Не паровозит, но и не тормозит. Не сливает энергию мимо, поэтому ее много.

Нельзя быть ни паровозом, ни тормозом, чтобы видеть поле.

Как Валик видит поле?

Очень просто. Он проснулся с женщиной, у нее в кровати, и утро могло стать чудесным, для него и для нее, и ответственность за это — на нем, во-первых, потому что проактивные люди всегда видят свою ответственность, во-вторых, он мужчина — его активная роль. Больше никогда не пишите мне о мужском гендерном преимуществе. Преимущество как раз-таки у женщины — лежать в кровати утром и быть в границах, а влюбленный мужчина в романтическом формате должен принести ей кофе в постель, или круассаны из ближайшей булочной, или букет цветов из сада, или что-то еще такое. Тогда он будет идеально — в границах. Валик приготовил завтрак и принес. Причем проявил и смелость, и ловкость, орудуя на чужой кухне, но не наглость.

Вот это и есть — видеть поле. Ничего более сложного, чем это. Не лежать и не думать, как и что, а использовать максимум возможностей момента. Делать свою (и партнера) жизнь приятней, а свою фигуру красивей.

Момент с яйцом еще проще. Почему-то зануды стали описывать это как коварный трюк, а кроме наивной спонтанности в этом ничего не было. Валик ничего более сытного на завтрак, чем яйца не нашел, а может не стал копаться в холодильнике, а может там не было ничего. Он сварил яйца в мешочке и решил неформально подать.

Паулина не знала, вкрутую яйца или всмятку. В мешочке не все варят и не все умеют варить. И если не знать, как сварено яйцо, не ясно как его чистить. Поэтому Валик ей рассказал, что это за яйцо, почистил его и стал учить ее правильно высасывать желток. Почему вы думаете, что Паулина это знала и умела? Вполне возможно ей плевать на яйца, она никогда не задумывалась, ей лень было морочиться, она выскребала их ложечкой, или чистила и запихивала в рот. Есть яйца в мешочке можно как угодно. Валик сделал из этого пустяка игру.

А Паулина спросила его про возраст. Это никак с яйцом не связано. Она просто его спросила, поскольку вечером он скорее всего отшучивался на этот вопрос, а ей было все равно, все и так было бурно. Она видела, что ему примерно 20+, но могло быть и около 30 и меньше 20. Она решила узнать это точно.

Валик отказался отвечать, и это было бы не в границах, если бы он уже не вложился, не приготовил ей завтрак, не сидел с подносом, сияя как серебряный поднос и показывая, как именно нужно высасывать содержимое яйца. Здесь это получилось в границах, потому что он был такой радостный, но огорчился ее вопросу, потух и погас, а еще он дал ей понять, что боится говорить свой возраст, он слишком юн и понимает, что Паулина не может воспринимать его всерьез с такой разницей.

Паулина отчитала его. Валик еще больше огорчился и стал одеваться, восприняв это как намек, что пора бы и честь знать.

Видеть поле — это именно это. Он не думал, что она скоро выгонет его, когда сиял и угощал ее завтраком, он огорчился, когда она спросила про возраст, когда она отчитала его и пригрозила выгнать, и он надел на себя колпачок Штурмана, когда сказал, чего он ждет в будущем.

Вот это — колпачок. Он ничего не думает про будущее, он действует в моменте, поэтому у него такая искристая спонтанность, но он говорит, что якобы боится будущего, когда ему нужно кинуть женщине красивый шар. Главная функция колпачков у хищников (рыбаки их любят меньше, хотя тоже) — кидать из-под них красивые шары и крючки. Это прикрытие.

Это шар — огорченно одеваться, говоря, что он так и знал, что его прогонят. Понятно почему шар?

Паулину этот шар мгновенно распалил и она приказала ему возвращаться в кровать.

Это история проста как один плюс один. Но из нее понятно, что Валик хорошо видит поле.

Вот здесь он должен активно действовать, обожать Паулину, угощать, вот здесь его оттолкнули, он может огорчиться, но и кинуть шар. Нет никакой опережающей время стратегии. Все касается только вот этого конкретного момента. Ее подачи, его хода, их живой ситуации. Правильная реакция на конкретный запрос — без лазов в будущее и в голову. Ну и максимально красивая реакция, исходя из условий. Условия определяют границы. Что красиво для влюбленного мальчика на чужой территории? Вот так и нужно действовать.

Хороший имидж — это не только подходящий стиль, это еще и умение чувствовать свою роль в ситуации и красиво ее играть. Играть не в смысле притворяться, а просто не пропускать подач, не делать неверных ходов, действовать так, чтобы с тобой было интересно, все интересей и интересней, и чтобы твоя фигура росла.

Поле — это про позиции на игровой доске в настоящий момент. С каждым ходом поле меняется.

Чего вам не хватает, чтобы видеть поле, то есть действовать в ситуации максимально верно? Или хотя бы понимать, как действует герой?

Лазов в голову?