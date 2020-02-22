COVID-19 может распространяться бессимптомно

22.02.2020, 4:30, Новости дня

20-летняя китаянка из города Ухань, ставшего эпицентром вспышки коронавируса COVID-19, отправилась в другой город почти за 700 километров к северу, где заразила пять своих родственников. У всех пяти человек развилась пневмония, вызванная COVID-19, но, по состоянию на 11 февраля, причем у самой женщины не было обнаружено симптомов болезни.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of the American Medical Association, указывается, что возможность бессимптомного заражения коронавирусом может осложнить борьбу с его распространением.

Власти Китая сообщили, что жертвами COVID-19 стали 2, 5 тыс человек. Вирус уже распространился на 26 стран.