За сутки жертвами коронавируса в Китае стали более 100 человек

22.02.2020, 4:05, Новости дня

На материковой части Китая подтверждено более 76 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны.

Число подтвержденных случаев заражения – 76 тыс. 288. При этом 2 тыс. 345 человек умерли, а состояние еще 11 тыс. 477 оценивается как тяжелое. Из больниц выписали 20 тыс. 659 человек.

Данные по Гонконгу приводятся отдельно. Там заболели 68 человек, двое скончались. На Тайване подтверждено 26 случаев заражения, один человек умер, передает РИА «Новости».

За сутки по всей стране заболели 397 человек, умерли – 109, выздоровели – 2 тыс. 393.

Напомним, за пределами Китая коронавирусом заразились 1,2 тыс. человек.



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