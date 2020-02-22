Представлен первый фотодатчик для смартфонов на 64 Мп от OmniVision

22.02.2020, 4:04, Разное

OmniVision явила общественности первый в истории компании 64-мегапиксельный датчик, ориентированный на смартфоны. Новинка получила наименование OV64C, она предлагается для тестирования производителям мобильных гаджетов.

Этот датчик от специалистов OmniVision — первый среди тех продуктов компании, что получили оптический формат 1/1,7 дюйма. При этом размер пикселя достигает 0,8 мкм. OV64C уже продвигается для разработчиков смартфонов с целью тестирования, при этом уточняется, что с его помощью можно осуществлять запись видеороликов в формате 4K. Присутствует в фотодатчике и режим ночной съемки, который обеспечивает объединение соседних пикселей. Однако в данном случае разрешение снимков получается 16 Мп.

Среди других особенностей указывается поддержка HDR, также в наличии электронная стабилизация. Последняя, между тем, функционирует в ходе записи видео в режиме 4К, но при условии 30 кадров в секунду. Выйти на рынок первые смартфоны с OV64C должны уже во второй половине года.