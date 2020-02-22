В США арестован бывший агент Управления по борьбе с наркотиками

22.02.2020, 3:52, Новости дня

Агентами ФБР арестован бывший сотрудник Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и его жена. Они обвиняются в преступном сговоре с колумбийскими наркоторговцами, мошенничестве и краже личной информации.

Согласно обвинению, бывший агент DEA Хосе Ириззари «обогащался, с помощью тайного использования своего служебного положения и особого доступа к информации». Он действовал при помощи колумбийской преступной группировки, действия которой должен был расследовать, действуя под прикрытием. Целью их действий было похищение денег, которые власти США конфисковывают у наркодилеров.

Начиная с 2013 года, Ириззари смог похитить несколько миллионов долларов. Полученные деньги он потратил на покупку дорогой недвижимости, автомобилей, ювелирных украшений, а также подарки родственникам.

На прошлой неделе другой бывший агент Управления по борьбе с наркотиками был приговорен к длительному сроку заключения. Он был признан виновным в том, что оказал помощь наркоторговцам в доставке нескольких тонн кокаина из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк.



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