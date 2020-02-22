Мнение: Вечнозеленая грязь из WhatsApp — для детей, а так же их родителей

22.02.2020, 3:25, Разное

Несколько дней назад дочь получила через WhatsApp картинку похожую на полицейскую ориентировку. На черно-белой листовке авторы разместили три фотографии мужчин с азиатскими чертами лица. Документ озаглавили призывом к родителям: «Будьте бдительны и в тысячу раз внимательнее!». Ну что же, мы вас услышали. Будем.

На картинке отпечатали текст, предупреждающий о банде педофилов. Рассказали схему деятельности преступной шайки, и призывали активно распространять листовку. Всё анонимно. Текст обезличен. Сказано лишь, что это информация «из управы».

Нас предупредили, чтоб дети ни в коем случае не контактировали с незнакомыми взрослыми, которые будут из машин бросать котят и просить о помощи. Признаюсь, что такую установку я дал своему ребенку задолго до этого анонимного предостережения.

Но в данном случае, школьнику ещё и говорят, что его друзья – то есть другие дети – в опасности, и он должен их предупредить. Для этого ему надо максимально быстро распространить информацию. И вот ребенок, из самых лучших чувств, желая помочь всем, рассылает фото листовки по контакт листу своего телефона. Агитка автоматически множится и летит соседям по дому, одноклассникам, приятелям с кружков, спортивных секций, и детям друзей семьи, и так далее вплоть до пап, мам, бабушек и нянь.

Спустя некоторое время, начинается бурление и идет обратная реакция.

Для любого родителя, сценарий, описанный в листовке, мягко говоря, жутковат. Кроме того, присутствующий в тексте термин «педофил», действует на взрослых однозначно: во-первых, сразу привлекает внимание, а во-вторых, выводит текст в категорию абсолютно запретную для детей. С предохранителя снимается всё что только можно с него снять.

На детей листовка действует не менее пугающе, но кроме того, она вызывает ещё и вопрос: «а что такое педофил?».

Рассказать правду невозможно. А говорить про Буратино и Карабаса-Барабаса это явный признак маразма. Но по сути, родителям только это и остается.

В следующей итерации происходят уже контакты между родителями. Ведь надо принимать меры, разбираться в произошедшем, найти и наказать виновника. Обнаружить создателя поддельной ориентировки невозможно, а вычислить крайнего, то есть ребенка, который на отдельном этапе разослал листовку — вполне реально. И этот найденный детеныш и будет наказан за то, что всех напугал. А ещё за то, что хотел всем помочь и предупредить об опасности.

Наказывать глупо, потому что ситуацию это никак не исправит. Это ещё и бессмысленно, так как не предотвратит рецидивов в будущем. Наконец это совершенно несправедливо по отношению к ребенку: он злого умысла не имел, а руководствовался исключительно добрыми намерениями.

Я получил несколько звонков от обеспокоенных родителей. Меня поставили в известность о том, что листовка пришла от нас. И конечно, выразили надежду, что я приму меры.

«Конечно, конечно. И хотя я её уже четвертовал, но вот вы сейчас позвонили, поэтому я ее ещё раз сейчас четвертую. Спасибо за сигнал!» — хотел было я сказать в ответ. Но. Ведь по ту сторону iPhone’а находится такой же родитель как я. Он озадачен и раздражен всей дуростью ситуации. И его вполне можно понять.

Уложив спать одну сторону, и извинившись перед другой, я решил сделать то, к чему собственно меня и призывали авторы злосчастной листовки. А именно, стать бдительней.

Внимательно изучим артефакт — эту цифровую ориентировку на банду педофилов.

Погуглив, я встретил упоминание о фотке этой бумажки на нескольких сайтах региональных СМИ. Там утверждали, что картинку создали в Казахстане, в городе Актау, более пяти лет назад.

Изготовили её для розыгрыша. Говорят, что это была не особенно остроумная шутка одних одноклассников над другими. Над теми, собственно, кто изображен на фото. Но затем «что-то пошло не так».

Ну надо же… никогда такого не было, и вот опять! (с) Черномырдин

Итак, это старый-старый фейк, и он ежегодно оживает, словно сезонная болезнь. Рассылка вспыхивает среди детей и родителей в новых локациях и (или) среди подросшего до уровня WhatsApp’а поколения. В одной и той же школе этот фейк может всплывать регулярно. Каждый год, среди очередного второго или третьего класса. Ведь новые второклашки «а так же их родители» листовку еще не видели, и она им заходит легко и невозбранно.

В принципе, в самой по себе информации в листовке, кроме совершенно не детского термина, ничего страшного нет.

В пионерских лагерях из нашего до-смартфонного детсва, ходили страшные истории «про мальчика из прошлой смены». Это был очень несчастный мальчик. С ним «в прошлой смене» случались жуткие вещи: он падал с крыши и ломал себе шею, он уходил за территорию и его сбивал самосвал, при виде розетки он не мог совладать с собой и вставлял туда пальцы. «В прошлой смене» этому несчастному советскому ребенку доставалось очень сильно. Тем он и был полезен для педагогов. Он работал отрицательным примером, и создавал назидательный эффект для всего лагеря.

Скорее всего, сами воспитатели эти истории нам и вбрасывали. Чтоб мы по крышам за территорию лагеря пальцы в розетки вставлять не ходили. Не знаю, умышленно или нет, но инфа с азиатскими Бармалеями может иметь некоторое сходство с «мальчиком из прошлой смены».

Якобы изготовленная для розыгрыша картинка обрела новое звучание, вечную жизнь и неожиданный эффект.

Рассмотрим контент самостоятельно. Хотя бы бегло. Ведь мы бегло изучаем мятую пятитысячную купюру, которая попадает к нам в руки? Так почему мы е обращаемся так же с информацией? Вдруг подделка? А как определить?

Листовка поддельная не только потому, что так написано в Интернете. Но ещё и вот почему:

1. Эта листовка никем не подписана. Нет ОВД/УВД и тп. А ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОРИЕНТИРОВКИ НЕ МОГУТ БЫТЬ АНОНИМНЫМИ. Там всегда указывается, как минимум, орган выпустивший этот документ. А может и ответственный сотрудник.

2. Кроме номера телефона 102, в листовке не указанно ничего для связи. Это как письмо «на деревню дедушке». Должен быть нормальный номер для информирования и подачи сигнала. Если его нет, бумажка теряет всякий смысл и только разжигает панику. Поэтому, БЕЗ КОНКРЕТНЫХ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНА ОРИЕНТИРОВОК НЕ БЫВАЕТ.

3. На картинке нет даты составления. А ОРИЕНТИРОВКИ НЕ ДЕЛАЮТ НАВСЕГДА. Как правило, там указывается ДЕНЬ КОГДА ОНА БЫЛА ОТПЕЧАТАНА. Прочитавший должен понимать, насколько актуальна информация. Здесь этого нет. Поэтому она и всплывает много лет подряд.

4. В ПОЛИЦЕЙСКИХ ОРИЕНТИРОВКАХ НЕ ПИШУТ ОБОБЩЕННЫМИ И ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ФРАЗАМИ. «Просят сделать..» — кто просит? Кого просят? На каком основании? В настоящих документах МВД таких формулировок попросту и быть не может. Там всё очень четко и конкретно. Особые приметы, телосложение, и тп.

5. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОРИЕНТИРОВКИ НЕ БЫВАЮТ С ОШИБКАМИ. Там язык не литературный, но канцелярский. Зато выверено все до запятой и пробела.

6. В ПОЛИЦЕЙСКИХ ОРИЕНТИРОВКАХ НЕ БЫВАЕТ ЭМОЦИЙ. «ВНИМАНИЕ!!!!! ПРЕДУПРЕДИТЕ СВОИХ…» — там не может быть ПЯТИ восклицательных знаков подряд. Там, по большому счету, редко встретишь и один единственный такой знак.

7. ФОТОГРАФИИ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ ОРИЕНТИРОВКАХ НЕ КОМПИЛИРУЮТ В ФОТОШОПЕ. Когда голова подозреваемого отпечатана в лучшем качестве, чем шея и одежда, это должно вызвать подозрения у читающего. Если прическа преступника вылезает за пределы фотоснимка и приближаются к тексту, стоит ли доверять такой листовке? Наконец, полицейские не будут подсвечивать физиономию разыскиваемого инструментом Outer Glow из сервисов Adobe Photoshop.

8. ОДНА ОРИЕНТИРОВКА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НА ДВУХ РАЗНЫХ ЛИСТАХ. А здесь верхняя с фотографиями НАЛОЖЕНА на нижнюю с текстом. Причем на картинке отчетливо видно, что первая бумажка с мордочками заслоняет верхнюю часть документа с текстом. Значит, на большом листе теоретически могут быть и другие фотокарточки? ЭТО НЕДОПУСТИМО НА НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ МВД.

Вот первейшие маркеры подделки, которые мы могли бы засечь при изучении данного фото. Либо иного подобного файла, когда он прилетит к нам на смартфон. Кстати, на такой анализ способен даже ребенок. Если он будет проинструктирован.

Второе, на что имеет смысл обращать внимание, это сам текст. Ниже (справа) он воспроизведен ровно в том виде, в каком он отпечатан на листе с фото. Но там использован стандартный лист А4, шрифт Times New Roman и 14 кегль. Ведь когда вы видите фотку, у вас складывается ощущение, что перед вами обычный лист бумаги на стенде, не так ли?

Но в действительности это оптический обман. Иллюзия. Размер экрана смартфона, и его стандартная разверстка, не позволят пользователю, без использования дополнительных функций (приближения или прокрутки), увидеть целиком — БЕЗ ПОТЕРЬ и ЛЕГКО ПРОЧИТАТЬ — документ формата А4. Часть текста не будет влезать, или он будет слишком мелкий для чтения. Таки образом, эффект воздействия будет снижен. Пользователю придется скролить фотку, приближать отдельные её участки и тп.

Поэтому авторы специально подгоняли листовку под размер экрана современного смартфона. Они хотели, чтоб всё читалось быстро, просто и у всех.

ТО ЕСТЬ, ФЕЙКОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА ИЗНАЧАЛЬНО ЗАТОЧЕНА НЕ ПОД СТЕНД, А ПОД ВОЦАП И СМАРТФОН. ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ОХВАТА АУДИТОРИИ И ЛУЧШЕГО ЭФФЕКТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ.

Эта бумажка на стендне смотрелась бы глупо, а в вашем телефоне – то что надо. Когда вы видите прекрасно читаемый лист А4 в своем смартфоне — вспомните об этом. Вероятно, это подделка под реальный офлайновый документ, специально подогнанная под цифровой стандарт.

В целом, этот продукт довольно грамотно использует наиболее уязвимые и болезненные участки человеческой психики. Цель — привлечь внимание, напугать и заставить разослать. Прям вирусный маркетинг в действии.

Все кто будут напуганы, скорее всего пойдут на поводу у авторов и разошлют файл дальше. Ведь в какой-то момент, и взрослые, и дети подвергшиеся воздействию этого инфо-вброса, начинают вести себя одинаково.

Имеет ли смысл наказывать ребенка за то, что он разослал фотку? Нет. В листовке сказано, что детям – то есть друзьям маленького юзера — грозит опасность. Малыш хочет предупредить всех. Он действует из самых лучших побуждений. Упрекнуть его совершенно не в чем.

Может быть только в том, что он (или она) оказался не в состоянии хладнокровно и критически обработать поступившую к нему информацию? Но не многого ли мы требуем от ребенка? Если даже президент Трамп в 2018 году не смог распознать вранье в информации Белых касок о химической атаке на восточную Думу, после чего разослал крылатые ракеты по всей Сирии? Чего же мы требуем от детей?

Но. Что-то делать необходимо. Фейкометство не прекратится. Оно будет лишь нарастать. И никто не знает, какая картинка прилетит к нам завтра. Что породит серая зона Интернета? Какую картинку скомпилируют sub-media для нас и наших детей? Какую угодно. Угодно естественно им.

Запретить Интернет нельзя. И отгородится от него невозможно. Не лучше ли быть готовыми ко встрече с новыми фейками КАК ТАКОВЫМИ? Не к конкретному листку, а ко всем подобным? Их надо учиться распознавать. Как мы учим детей мыть руки после улицы, так надо учить их фильтровать социальные сети и мессенджеры. Это МЕДИЙНАЯ ГИГИЕНА.

Роль цифровых медиа, их разветвленность, развитие и технологичность будут лишь нарастать. Количество пользователей WhatsApp и других мессенджеров увеличивается. Количественный и возрастной охват аудитории тоже.

А ведь надвигается ещё и бум технологии Deepfaking. Картинки с азиатами скоро могут показаться нам невинными шутками.

Возможно, и министерству образования уже сейчас пора задуматься над введением в школах специального курса по интернет коммуникациям и мессенджерам для детей? А пока, нужно самим уделить своим детям время, и объяснить простые, даже элементарные правила сетевой безопасности и медийной гигиены.

UPD — есть ещё один аспект… Для тех кто сфабриковал этот фейк, смысл вброса «о банде педофилов», может состоять в некоем опыте и исследовании. Высветить структуру рассылок по мессенджерам. И типовые модели пповедения групп пользователей — скорост распространения, параметры очага, тенденция к затуханию волны.

Благодаря этому, теоретически, можно отследить и проанализировать и каналы и маршруты вирусного лавинообразного распространения информации. А проанализировав, научиться манипулировать всем этим.

Такого рода файлы могут прокладывать вирусной манипуляции массами. Ведь фейком можно сеять панику по теме «банды педофилов», а можно разжигать майданчик. Технология, по сути, одна. Настройки разные.

ЗЫ — Вечнозелеными, или evergreen, называют долгоиграющие/вечные медиа-инструменты и темы.