«Друзей» решили вернуть на экраны в 2020 году
22.02.2020, 3:12, Новости дня
В 2020 году выйдет специальный эпизод сериала «Друзья (Friends)», в нем примут участие все шесть исполнителей главный ролей, сообщила компания WarnerMedia.
Выход эпизода запланирован на май, он приурочен к запуску стримингового сервиса НВО Мах. Сообщается, что зрителей ждет «выпуск без сценария».
Высказывается предположение, что покажут не полноценный игровой эпизод, а разговорное шоу, передает РЕН ТВ со ссылкой на Variety.
При этом за участие в специальном эпизоде каждый из главных актеров получит гонорар не менее 2,5 млн долларов.
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