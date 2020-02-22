«Друзей» решили вернуть на экраны в 2020 году

22.02.2020, 3:12, Новости дня

В 2020 году выйдет специальный эпизод сериала «Друзья (Friends)», в нем примут участие все шесть исполнителей главный ролей, сообщила компания WarnerMedia.

Выход эпизода запланирован на май, он приурочен к запуску стримингового сервиса НВО Мах. Сообщается, что зрителей ждет «выпуск без сценария».

Высказывается предположение, что покажут не полноценный игровой эпизод, а разговорное шоу, передает РЕН ТВ со ссылкой на Variety.

При этом за участие в специальном эпизоде каждый из главных актеров получит гонорар не менее 2,5 млн долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Экономика: Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

13.02 / Лукашенко поручил изучить возможность проведения совместной с Украиной Олимпиады

05.01 / Боевики напали на базу США в Кении

24.12 / Путин примет участие в итоговой коллегии Минобороны

07.12 / В Мадриде прошел многотысячный марш за климат

17.02 / «В» значит «Вымпел». Как ЦСН ФСБ организовал убийство Хангошвили в Берлине

04.01 / Галкин показал реакцию своих детей на архивное видео с их участием

30.12 / Лолита показала фото в образе блондинки

10.02 / «Русская зима». Ласицкене и Чичерова выиграли прыжки в высоту

29.01 / Анонс нового автопилота Cadillac рассекретил и сам новый Escalade

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика