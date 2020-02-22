Нардеп Синютка, который выступал против эвакуации украинцев из Уханя во Львовскую область, призвал передавать им книги

22.02.2020, 3:06, Новости дня

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность», бывший глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка 21 февраля в Facebook призвал желающих присоединиться к инициативе передавать книги эвакуированным из китайского города Ухань украинцам и гражданам других стран, которые сейчас находятся на карантине в Полтавской области.

Синютка написал, что в офис «Евросолидарности» во Льове 20-летний мужчина принес книгу и попросил передать ее украинцам, которые находятся в обсервации.

«Думаю, людям, которые вернулись, надо привести в порядок эмоции и мысли, поэтому хорошей утешением будет именно книга. Кто хочет – присоединяйтесь. Добро победит», – написал он, отметив, что в офисе политсилы уже приступили к формированию посылок.

Зранку набрали наші і повідомили, що в Офіс Європейська Солідарність Львів приходив хлопчина, років 20-ти і приніс… Posted by Oleg Synyutka on Neljapäev, 20. veebruar 2020

В комментариях нардепу напомнили, что 17 февраля он выступал против возможного размещения эвакуированных во Льовской области.

Синютка утверждал, что карантинную зону планировали организовать во Льовской области и не исключал, что выбор региона мог быть местью со стороны нынешней украинской власти за «проукраинскую позицию» местных жителей.

Накануне эвакуации – 16 и 19 февраля в двух населенных пунктах Львовской области проходили протесты против размещения на их территории граждан, которые из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 были в изоляции в китайском городе Ухань. Протестные настроения из-за возможного поселения эвакуированных наблюдались также в Киевской и Тернопольской областях.

Эвакуированных из Уханя привезли в поселок Новые Санжары Полтавской области. Вечером 20 февраля они заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары». Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев, в том числе дети от двух лет.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.