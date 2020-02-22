Смертельный коронавирус: в Европе скончался второй заболевший

22.02.2020, 3:06, Новости дня

В Италии зарегистрирован первый случай летального исхода после заражения коронавирусом COVID-19, скончался 78-летний мужчина, ранее госпитализированный в области Венето.

Вместе с заболевшим в больницу была помещена с высокой температурой его 67-летняя супруга. Инфицирование супругов коронавирусом до последнего времени находилось под вопросом, однако последние проведенные анализы все-таки показали положительный результат.

Этот случай – второй в Европе летальный исход в результате заражения коронавирусом: ранее во Франции скончался заболевший 80-летний китайский турист, прибывший в середине января из китайской провинции Хубэй.

На севере Италии в минувшую пятницу была объявлена вспышка заражения коронавирусом, в области Ломбардия число новых случаев заболевания достигло 15, хотя еще накануне зараженных было трое. В затронутых эпидемией городах запрещены любые массовые и спортивные мероприятия, а также торговая деятельность, за исключением покупок первой необходимости. Временное прекращение работы коснется местных компаний и образовательных учреждений, включая школы и детские сады.

Как сообщалось, 31 декабря минувшего года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке в городе Ухане пневмонии, вызванной неизвестным вирусом. Позже специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус нового типа. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. К настоящему времени число инфицированных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236 человек, излечились свыше 18 тысяч. За пределами Китая зафиксированы 1200 случаев заражения в 26 странах.



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