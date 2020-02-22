Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли поразила поклонников обновленной внешностью

22.02.2020, 3:04, Разное

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли поразила поклонников обновленной внешностью за несколько месяцев после родов. Сходства с прекрасной Хюррем больше нет.
Актрисе необходимо продолжать свою творческую деятельность, поэтому она неоднократно утверждала, что не хочет становиться «заложницей одной роли». В первую очередь звезде нужно было избавиться от пышных форм и сменить прическу, чтобы ничто в её внешнем облике не напоминало о любимой супруге Сулеймана. Актриса блестяще справилась со своей задачей. Утонченной бизнес-леди она предстала перед своими поклонниками на снимке в Instagram-аккаунте. Костюм стального оттенка подчеркивает деловой характер образа Узерли, демонстрирующей похудевшую фигуру. Локоны уступили место прямым волосам.

Изменения после декрета настолько разительны, что некоторые не узнали свою любимицу. Многие с пониманием встретили такое преображение актрисы, которую ждут новые роли и образы. Другие же попытались выразить свое неудовольствие, обвинив Мерьем Узерли в излишнем увлечении пластикой. Однако специалисты полностью отрицают наличие следов хирургического вмешательства во внешность знаменитости. По словам популярной актрисы, она не увеличивала грудь, но похудение после рождения ребенка сделало её формы более выразительными.



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