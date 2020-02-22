Пьяный водитель грузовика проехал по встречной полосе в Петербурге

22.02.2020, 2:37, Новости дня

В Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП из-за того, что грузовик Freightliner выехал на полосу встречного движения, сообщают СМИ.

Грузовик ехал по встречной, пока не врезался в отбойник, пишет «78».

Авария произошла на КАД в Невском районе. Фура задела не менее четырех автомобилей, передает РЕН ТВ.

«Финальной точкой стали две смятые иномарки», – пишет «Комсомольская правда».

Сообщается, что в результате ДТП пострадали водитель Audi, а также мальчики 2010 и 2012 годов рождения, которые ехали на пассажирских местах в Ford Kuga.

За рулем грузовика находился пьяный 63-летний мужчина.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Земан заявил, что из-за позиции РФ относительно «Пражской весны» может отказаться от визита в Москву

11.02 / Зеленский: У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов

20.12 / В клубе ДОСААФ начались следственные действия из-за дела о стрельбе на Лубянке

29.01 / Задержавшие Голунова полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики — СК России

10.12 / Путин жестко раскритиковал Ленина

02.01 / В Судане 24 человека погибли в результате нападения на лагерь для беженцев

31.12 / Трамп оценил предотвращение терактов в России

12.01 / Директор школы-интерната присвоила 1,5 млн рублей из пенсий инвалидов

26.12 / Новак прокомментировал возможное участие РФ в модернизации украинской ГТС

04.12 / Автоновости: Первый кроссовер Genesis — новые фото и дата премьеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика