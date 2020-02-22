Дело о поджоге авто семьи Гонтаревой передали полиции Киевской области

22.02.2020, 2:18, Новости дня

Офис генерального прокурора Украины поручил расследование уголовного производства о поджоге имущества родственников экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой Главному управлению Нацполиции в Киевской области. Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора проинформировала 21 февраля. 

В сообщении говорится, что процессуальный руководитель решил сменить следственный орган после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось полицией Киева. 

«Прокурор предоставил письменные указания о проведении необходимых следственных (разыскных) и процессуальных действий, а также определил сроки их выполнения», – отметили в ведомстве. 

5 сентября неизвестные в Киеве сожгли авто невестки Гонтаревой, которую тоже зовут Валерия Гонтарева. В ночь на 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ в Киевской области. Сама Гонтарева живет в Лондоне. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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