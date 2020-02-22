Мнение: Со старыми хитами в политику

22.02.2020, 2:18, Разное

Политизированной публике второй день подряд есть о чем посудачить. Вчера Шнуров вступил в партию Роста. Сегодня Иосиф Пригожин, похвалив Шнура, сказал, что готов организовать для своей жены Валерии новую партию «Сильные женщины».

А что не так? Старые мужчинки во власти, как могут, повышают свою потенцию перед думскими выборами. Ну не толстяком-едроссом Исаевым и не высоконравственной дамой Мизулиной ее поднимать?

С одной стороны, вечно молодая шоу-блондинка взамен сбежавшей в Украину Максаковой, провалившейся Собчак и вышедших в тираж гимнасток Кабаевой и Хоркиной. С другой – брутальный Шнур.

Она со старым хитом, прямо о российской политике: «Девочкой своею ты меня назови… а потом обмани»…

Он со средством для подъема потенции: «Политический Терминатор. За власть до последнего патрона».

Избиратели (и не только женщины) будут кричать. От восторга, разумеется.

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Источник: СерпомПо



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