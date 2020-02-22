VOAэкспресс 21 февраля 2020

22.02.2020, 2:14, Новости дня

Выборы в США

Газета The Washington Post сообщила, что официальные лица США предупредили сенатора-демократа Берни Сандерса, участвующего в борьбе за президентство, что Россия пытается помочь его избирательной кампании. Об этом же были проинформированы президент США Дональд Трамп и законодатели.

По данным нового соцопроса, подготовленного для агентства Associated Press Национальным центром изучения общественного мнения (NORC), избиратели-демократы в целом положительно относятся к ведущим кандидатам, претендующим на выдвижение кандидатов в президенты от Демократической партии, однако они не так сильно уверены в честности процесса отбора кандидатов.

На прошлой неделе представители разведсообщества предупредили законодателей в Палате представителей о том, что Россия уже вмешалась в предвыборную кампанию 2020 года, пытаясь помочь президенту Трампу переизбраться.

Президент Дональд Трамп, по сообщениям ряда изданий, принял решение уволить руководителя Национальной разведки сразу после проведения секретного брифинга о безопасности выборов для законодателей.

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Мечты сбываются

Российские эксперты утверждают, что провалена стратегия развития «Газпрома», сделавшего ставку на развитие экспортных поставок любой ценой. Компанию, на которую приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа, контролирует государство. «Газпром» вкладывает колоссальные средства в строительство трубопроводов, по которым газ должен идти на внешние рынки. Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что стратегия «Газпрома» сформулирована отнюдь не в недрах компании.

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