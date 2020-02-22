Первый пациент с коронавирусом умер в Италии

22.02.2020, 2:12, Новости дня

В Италии зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор области Венето Лука Дзайя.

В Падуе умер 78-летний мужчина, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Также была госпитализирована его 67-летняя жена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Il Corriere della Sera.

Это второй случай смерти в Европе от коронавируса. Первый был зафиксирован во Франции – там умер 80-летний китайский турист.

На севере Италии объявлена вспышка коронавируса. Число зараженных возросло с трех до 15.

Напомним, за пределами Китая коронавирусом заразились 1,2 тыс. человек. В Китае – более 75 тысяч.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / «Ему стыдно». Сын Пеле сообщил о депрессии и затворничестве Короля футбола

20.12 / В США решили повысить возраст покупки сигарет

03.12 / Сети дома, где произошел взрыв газа, проверят специалисты «Газпром межрегионгаз Белгород»

27.01 / Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 80 человек

16.01 / Эксперт: Всенародный опрос о поправках к Конституции могут организовать социологи

17.02 / Правительство выступило против отмены штрафов на госуслугах

18.02 / Напавший на прихожан в московском храме объяснил, что «психанул»

31.01 / Древнейший пирсинг «вычислили» по износу зубов

07.12 / Политика: РФ готова прийти на переговоры с США с «Кинжалом»

25.12 / Зеленский подписал закон, который упрощает процедуру аренды госимущества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика