Экс-министр обороны Украины заочно получил шесть лет

22.02.2020, 2:06, Новости дня

К шести годам колонии общего режима приговорен экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Заочный приговор вынес Второй западный окружной военный суд за призывы к терроризму на российской территории. По приговору Гриценко не сможет занимать должности в госорганах. Срок начнет отчитываться с момента фактического задержания.

Защита наставила на оправдательном приговоре, в прокуратура настаивала на девяти годах заключения, заявил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В апреле 2019 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Анатолия Гриценко. Бывший украинский военачальник объявлен в международный розыск. Адвокат украинского экс-министра Дмитрий Динзе заявил, что Интерпол отказался сотрудничать с Россией по вопросу выдачи Гриценко для сохранения принципа нейтралитета.

6 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко публично в СМИ, выступая в эфире украинских телеканалов, призывал подрывать российские поезда в приграничных с Украиной российских регионах, а также взрывать автомобили в Москве и Таганроге. Эти экстремистские призывы подпадают под часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России.

Анатолий Гриценко в 2004 году входил в избирательный штаб Виктора Ющенко. Он трижды возглавлял министерство украинской обороны в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича в 2005-2007 годах. Затем еще 7 лет он был депутатом Верховной рады.

Гриценко трижды баллотировался на пост президента, правда, без особого успеха. В 2010 году он набрал 1,2 процента голосов избирателей. В 2014 году за него проголосовали уже 5,4 процента пришедших на президентские выборы украинцев. А в 2019 году Анатолий Грищенко заручился поддержкой 6,91 процента избирателей.

Уголовные дела возбуждались против Грищенко ранее и на самой Украине. В 2014 году украинская Генпрокуратура обвиняла экс-министра в доведении армии до небоеспособного состояния. Однако дело до конца доведено не было.