«Наполи» обыграл «Брешию» и поднялся на шестое место

22.02.2020, 2:06, Новости дня

Матчем между "Брешией" и "Наполи" стартовал двадцать пятый тур итальянской Серии А. Гости, уступая в счете 0:1, добились победы 2:1 и поднялись на шестое место.

Первый тайм остался за "Брешией". На 26 минуте известный российским любителям футбола венесуэльский защитник Джон Чансельор вывел хозяев поля вперед. До перерыва счет не изменился.

Но в начале второго тайма в ворота "Брешии" был назначен пенальти, который реализовал капитан неаполитанцев Лоренцо Инсинье. Прошло пять минут, и Фабиан Руис вывел гостей вперед. Как оказалось, окончательно.

"Наполи" выиграл 2:1, набрал 36 очков и поднялся на шестое место. У "Брешии" осталось 16 очков. Клуб находится на предпоследнем 19 месте.