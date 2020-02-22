Бренд Kioxia из-за коронавируса отказался от участия в Embedded World 2020

22.02.2020, 2:04, Разное

Выставка Embedded World 2020 в Нюрнберге пройдет без бренда Kioxia. Отделение компании, ранее называвшейся Toshiba Memory Corporation, базирующееся на территории Европы, отказалось участвовать в мероприятии, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом.
Представители Kioxia отметили, что решение отказаться от посещения EW 2020, готовящейся на 25-27 февраля, далось им непросто. Однако такой шаг укладывается в политику компании, нацеленную на предотвращение вероятности инфицирования опасным недугом сотрудников, партнеров и поклонников продукции.

Производитель советуют желающим ознакомиться с новыми предложениями Kioxia, обратившись к партнерам фирмы или ее представителям. Новинки компании можно увидеть и на ее официальном портале.



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