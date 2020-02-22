Мнение: Геополитическая напряженность вокруг Ирана

22.02.2020, 2:03, Разное

Объемная статья посвященная общей обстановке вокруг Ирана и его конфликта с США.
Вышла 30 декабря 2019 года в научно-образовательном журнале "История", за несколько дней до старта очередного кризиса, связанного с убийством Сулеймани и иранским ударом по американской базе Айн-аль-Асад.
В целом, актуальности не утеряла, так как охватывает и анализирует общие тенденции, которые складывались в течение нескольких последних лет и определяют главный нерв конфликта между мировым гегемоном и аятоллами в Тегеране.

Геополитическая напряженность вокруг Ирана в локальном, региональном и глобальном контекстах

Аннотация:

В статье рассмотрен кризис вокруг Ирана в трех различных контекстах — локальном, региональном и глобальном. Показано то, как Корпус стражей Исламской революции достиг своего нынешнего могущества и определяет внешнюю и во многом внутреннюю политику Ирана. Предложено объяснение тому, как действия США на международной арене с 2001 г. способствовали усилению позиций этой организации. Дана оценка стратегии действий ряда ближневосточных государств-противников Исламской республики через призму их внутриполитической обстановки и региональной ситуации. Путем сравнительного анализа действий администраций Б. Обамы и Д. Трампа выявлены различия в их подходах в отношении Ирана. Впервые вскрыта взаимоувязанность ведущейся торговой войны против Китая и системного давления администрации Д. Трампа на Иран в форме многоуровневой неклассической войны, где эти страны рассматриваются как связанные между собой два объекта-мишени. Представлен сценарный подход в прогнозировании военно-политической
обстановки вокруг Ирана в ближне- и среднесрочной перспективе.




















А.Манойло, К.Стригунов

Источник: Colonel Cassad



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