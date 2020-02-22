Тверк, текила и пиньята: как Рианна отметила свое 32-летие в Мексике

22.02.2020, 1:54, Разное

В прошедший четверг, 20 февраля, красотке с Барбадоса исполнилось 32 года. И хотя, по традиции, певица пыталась соблюсти конфиденциальность и ничем не делилась в свой день рождения в социальных сетях, за нее это сделали ее друзья и родственники. Они опубликовали несколько фотографий и коротких видео в сторис.

Судя по кадрам, основатель собственной марки Fenty и Fenty Beuaty после целого дня на яхте в открытом море устроила в ресторане пышный ужин из блюд местной кухни. Стол был украшен свечами и цветами, а весь зал — разноцветными гирляндами, воздушными шарами и конфетти. А на террасе красовалась инсталляция из воздушных шаров, сложенных в фразу «Ри — 32» (RIH 32). После чинной трапезы началось настоящее мексиканское веселье: все гости дружно пили текилу и танцевали тверк под зажигательные ритмы живого выступления ансамбля местных музыкантов — марьячи. Кульминацией вечера стало разбивание пиньяты (полая игрушка из папье-маше, которая наполняется конфетами и разными сладостями) именинницей с закрытыми глазами.

Для праздника певица выбрала футболку, вышитую бисером, от Dolce&Gabbana и мини-шорты. Ее лучшая подруга Мелисса Форде засняла момент, как Рианна задувала свечи в виде цифр «32» на трехъярусном именинном торте, украшенном мастикой. Помимо торта, на десерт гостям подали капкейки с кремом и миндальное печенье.

Что касается ее парня, миллиардера из Саудовской Аравии Хассана Джамиля, с которым она встречается с 2017 года… На кадрах с торжества не было ни тени его присутствия. Несмотря на то что в недавнем интервью она заверила, что у них все хорошо, СМИ не устают публиковать заявления инсайдеров, что пара давно распалась. Сама Рианна эту информацию не комментирует.

С декабря прошлого года таинственная артистка не выходит в свет — последний раз она появилась на премьере фильма «Квин и Слим» в рамках кинофестиваля AFI Fest в Лос-Анджелесе и на церемонии British Fashion Awards. Рианне там вручили награду Urban Luxe за работу над брендом Fenty и отметили ее работу в области инклюзивности фэшн-индустрии.

А уже весь декабрь и новогодние праздники певица провела на родном острове Барбадос. Это, кстати, уже многолетняя традиция: каждый год 30 ноября артистка прилетает на родной остров, чтобы отпраздновать независимость государства Барбадос, которое оно получило в 1966 году от Великобритании. Там Рианну всегда очень ждут на официальных мероприятиях: вот уже несколько лет она — лицо острова. Столицу Барбадоса Бриджтаун украшают плакаты с певицей — на них она приглашает туристов посетить ее солнечную страну.