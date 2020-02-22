В гостях у Меган Маркл и принца Гарри: экскурсия по их новому дому в Малибу

22.02.2020, 1:54, Разное

Американские СМИ выяснили, что Меган и Гарри присматривают себе жилье в Калифорнии — в их планах поочередно жить в США, Канаде и Великобритании. Выбор герцога и герцогини пал на город Малибу, который находится к западу от Лос-Анджелеса и недалеко от родного района Меган — Канога Парк. Согласно последним данным, супруги хотят остановиться на особняке стоимостью примерно 7 миллионов долларов. Предполагается, что они будут его арендовать. 

В трехэтажном доме имеется пять спальных комнат, просторная терраса, парковка на несколько машин, бассейн и теннисный корт. Ранее особняк принадлежал звезде «Спасателей Малибу» Дэвиду Чэрвету и его жене. По соседству живут Роберт Дауни-младший, Мэл Гибсон, Дик Ван Дайк и Кейтлин Дженнер. К слову, о последней. В прошлом месяце именно Кейтлин первой рассказа о том, что Гарри и Меган присматривают дом в этом районе.

Особняк находится на территории охраняемого поселка, доступ в который, если вы не резидент, осуществляется только по пропускам. Дом Дории Рагланд, матери Меган, находится в 45 километрах от этого места.

Напомним, вчера британский королевский дом огласил дату окончания работы принца Гарри и Меган Маркл в качестве старших членов королевской семьи. 31 марта с супругов будут официально сложены полномочия, а на следующий день, 1 апреля, будет закрыт их офис в Букингемском дворце. С этого дня пара больше не будет представлять интересы королевства в Великобритании или за границей.

На следующей неделе супруги вернутся в Великобританию из Канады, чтобы завершить дела перед окончательным переездом. 28 февраля принц Гарри посетит мероприятие Invictus Games вместе с Джоном Бон Джови, а 5 марта уже вместе с Меган побывает на церемонии награждения фонда Endeavour, на которой чествуют ветеранов-спортсменов. 6 марта Гарри будет присутствовать на официальном открытии Silverstone Experience вместе с гонщиком Льюисом Хэмилтоном, а на следующий день с супругой отправится на музыкальный фестиваль в королевском Альберт-холле. Пресс-секретарь герцогов Сассекских также подтвердил, что Меган будет отмечать Международный женский день 8 Марта в Лондоне, но никаких официальных мероприятий у нее по этому случаю не запланировано.



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