В Италии от коронавируса умер один человек, в 10 муниципалитетах ввели карантин

22.02.2020, 1:42, Новости дня

В Италии от китайского коронавируса SARS-CoV-2 умер первый заболевший. Об этом вечером 21 февраля сообщило агентство ANSA.

Жертве 78 лет, он бывший каменщик.

В 10 муниципалитетах Италии в связи со вспышкой коронавируса фактически введен карантин. Муниципалитеты расположены в северной части страны, в них проживает в общей сложности 50 тыс. человек.

По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы, в зоне действия ограничительных мер приостановлены все общественные мероприятия массового характера, гражданам рекомендуют находится дома.

В Милане и Пьяченце для приема больных готовят военные казармы.

Тем временем в Италии менее чем за сутки зафиксировано 17 новых случаев заболеваемости от коронавируса – 15 в регионе Ломбардия и два в регионе Венето.

Агентство отмечает, что теперь предстоит проверить сотни людей, с которыми контактировали заболевшие.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465 человек.

В ВОЗ сообщали, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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