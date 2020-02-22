В Якутске задержали блогера

22.02.2020, 1:31, Разное

…освещавшего поход шамана Габышева.

Полиция в Якутске задержала блогера Сергея Тихого (Попова), который освещал поход шамана Александра Габышева в Москву для «изгнания Путина». Об этом сказал «Новой газете» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

По его словам, около 20 полицейских ворвались домой к гражданской жене блогера Виктории Постниковой около 18:00 по местному времени (12:00 мск). Сначала в качестве повода для своего визита они назвали анонимный звонок о якобы ненадлежащем обращении с детьми. Прибывшая на место инспектор по делам несовершеннолетних не нашла подтверждений этой информации, тогда полицейские обвинили Попова в хулиганстве и увезли в отдел, где он находится до сих пор.

К Попову в полицию приехал адвокат «Правозащиты Открытки» Борис Андреев. По словам Прянишникова, сотрудники пытаются его вытолкать, чтобы не пустить к подзащитному.

Свой поход в Москву Габышев начал весной прошлого года, в сентябре он дошел до Бурятии, где его задержали. Впоследствии на шамана завели дело о призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Он находился под подпиской о невыезде, но обвинение Габышеву так и не предъявили, она перестала действовать. В марте этого года Габышев планирует возобновить свой поход.

Мария Ефимова
Корреспондент

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Источник: Новая газета



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