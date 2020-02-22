Банки все чаще отказываются выдавать застройщикам кредиты

22.02.2020, 1:30, Новости дня

Жесткий контроль за компаниями-застройщиками со стороны банков после перехода отрасли на проектное финансирование вызвал рост цен на жилье, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

При этом стоимость 1 кв. м растет не из-за перехода на проектное финансирование, пишет "Российская газета". Большое количество жилья достраивают по старой схеме, с участием дольщиков. Растет также стоимость металла, материалов, в отрасли появились "белые" зарплаты для строителей.

Однако банки все чаще отказывают застройщикам в кредитах. По словам зампреда Банка РФ Ольги Поляковой, банки отказывают в предоставлении финансирования почти по 40% заявок застройщиков. Банки не готовы кредитовать малоприбыльные проекты и застройщиков с отрицательной деловой репутацией, подчеркнула Полякова.

Частой причиной отказа в кредите служит плохое качество подготовки документов для банков не только застройщиками, но и региональными властями, выдающими разрешение на строительство.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает, что к концу 2021 г. в РФ должны строить 160 млн кв. м жилья, что примерно вдвое больше, чем сейчас.

Между тем спроса на такое количество новостроек нет, особенно по ставке 9% годовых. Необходимо увеличивать доступность жилья, но не через снижение стоимости квадратного метра, подчеркнул Стасишин.

По данным Минстроя, количество новых строительных площадок сократилось в 2019 г. на 40%. Стасишин связывает это с отсутствием "возможности и мощности магистральных сетей в городах для реализации новых проектов".

В частности, застройщики, которые перешли на использование эскроу-счетов, не имеют возможности заложить в стоимость проекта строительство сетей, дорог и социальных объектов. В этой связи Минстрой изменит подход к программе "Стимул".