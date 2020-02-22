Тарасов сломал ногу. Новобранец «Рубина» выбыл на срок контракта

22.02.2020, 1:30, Новости дня

Экс-футболист национальной сборной РФ и московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, который буквально на днях подписал контракт с казанским "Рубином", получил серьезную травму. По данным инсайдеров, полузащитник сломал ногу и выбыл из стоя на длительный срок.

Хавбек, которому исполнилось 32 года, присоединился к "Рубину" в начале нынешнего календарного года и отработал вместе с командой двое полных сборов, после чего тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким решил подписать с ним контракт до конца нынешнего сезона. И вот на третьем сборе Дмитрий получил травму, сообщает Спорт24.Ru.Теперь неясно, что будет делать клуб с соглашением игрока, который вряд ли выйдет на поле до мая-июня.



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