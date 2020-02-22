«Русская сказка. От Васнецова до сих пор»: выставка в Новой Третьяковке

22.02.2020, 1:30, Новости дня

Новый масштабный проект Третьяковской галереи на Крымском Валу: открывается выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Впервые в одном пространстве будет представлена живопись и графика более чем десятка известных художников. Чтобы погрузить гостей в атмосферу, использовали театральные декорации и мультимедийные технологии.

Последние штрихи — выравнивание информационных табличек, снятие защитной пленки с картин и настройка света. Выставка, которую готовили два года от идеи до воплощения: "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" готова принять гостей.

Налево пойти или направо, а может даже прямо — сделать выбор, точно так же, как и васнецовскому "Витязю на распутье", предстоит каждому посетителю. Но потерь никаких тут уж точно не будет. Как нет и разработанного маршрута — каждый гость ищет свой путь погружения в эту сказку.

— Куда мы с вами пойдем?

— Мы с вами сейчас пойдем прямо.

И попадем в лесное царство. Белоснежное пространство, зеркала, а в центре — главная жемчужина выставки: полотно Виктора Васнецова "Иван-царевич на сером волке". Картину впервые выставляют вне стен Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Фактуру — лес — создавали студенты ВГИКа. Это и полноценный интерактивный арт-объект, если заглянуть в дупло.

"Я осознал, что с одной стороны мы делаем для детей — физически маленьких людей, — а с другой стороны я понял, что мы делаем эту выставку для детей, которые живут в нас. Мы же все помним себя, это память, она сохраняется", — рассказывает архитектор, сокуратор выставки Алексей Трегубов.

А это — уже подводное царство. Плещутся волны — это работа под названием "Синий суп". Ну и какая русская сказка без золотой рыбки? Загадывание желаний — естественно, трех — только приветствуется.

Удивительно удачное соседство: впервые в залах музея, ставших зоной эксперимента, создано пространство, где происходит диалог между классическими и современными произведениями.

"Такой традиционный, полюбившийся нам с детства образ царевны-лягушки присутствует на выставке, и мы можем также показать ее для самой юной аудитории. А соседи — это современное искусство: это как раз Андрей Лев, когда царевич встречает волшебную лягушку, знакомый всем нам былинный сказочный образ, но в то же самое время в совершенно современном исполнении", — говорит сокуратор выставки Иван Антонов.

Специально для юных зрителей — низкая подвеска работ. И совершенно неожиданные открытия.

"Попробуйте присесть. Вот вы — ребенок. Что вы видите? Череп? Смерть? Так и мы, когда видели эту работу на фотографии, мы не видели, что это женская туфелька. Но удивительным образом она очень хорошо вписывается в образ Кощея", — говорит сокуратор выставки Никита Петров.

Здесь живут Баба Яга, Змей Горыныч и, конечно, Кощей и его смерть. Потрогать иглу можно в подземном царстве. Тут вообще много чего можно коснуться. Причем самого неожиданного: в центре выставки — огромный медведь.

— Мы сидим с вами на медведе в центре Третьяковки, мы можем погладить его даже. Что это?

"Это наш главный персонаж раздела "Волшебный лес", где мы с вами находимся. Это объект авторства потрясающего художника и сценографа Марии Трегубовой. И действительно, можно его обнимать, можно его гладить, но главная его функция — сидеть на нем", — рассказала куратор выставки Татьяна Гетман.

Своеобразие проекта дает возможность посетителю исследовать фантастический мир русской сказки. И любой желающий сможет попасть в нее до 10 мая.

Текст:

"Вести-Москва"