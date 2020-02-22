Дело Олеси Красиловой: за что США ополчились на русскую переводчицу

22.02.2020, 1:30, Новости дня

Россиянку Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. В Штатах ей может грозить пожизненное заключение. В чем её обвиняют американцы, и почему задерживают на чужой территории?

Олесю Красилову задержали прямо в аэропорту Тенерифе, когда она должна была лететь домой. В Испании была в командировке – Олеся работает переводчицей во Всероссийском центре карантина растений. Как выяснилось – задержали по запросу США.

В Штатах была объявлена в розыск. Что для самой Олеси стало настоящим шоком. "Якобы передавала биометрические данные третьим лицам, когда работала в посольстве США в международном отделе. Договор об экстрадиции между США и Испанией хорошо налажен. Наших граждан задерживают по закрытым спискам, которые нигде не опубликованы", — сообщил Александр Ионов, вице-президент международного комитета защиты прав человека.

В американском посольстве Олеся проработала более 10 лет. И никаких обвинений ей предъявлено не было. А были только благодарности и грамоты. Теперь в случае экстрадиции в США – может грозить пожизненное заключение.

Сейчас Олеся под стражей. Её навестили российские дипломаты – передали теплые вещи и самое необходимое. По их словам, на условия содержания не жалуется, но потрясена случившимся. Кроме того, Олесе так и не предоставили сим-карту, хотя по закону она имеет право на один телефонный звонок в день. Родственники – мама и сестра — живут в маленьком городке в Новосибирской области и не могут с ней связаться. МИД РФ взял ситуацию под контроль и разбирается во всех обстоятельствах.

"Налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики "охоты" за российскими гражданами по всему миру. МИД РФ неоднократно выпускал предупреждения об опасностях и рисках, связанных с подобными действиями американских спецслужб", — заявило МИД РФ.

Сейчас Олесе ищут адвоката – сам процесс по экстрадиции будет проходить в Мадриде. Когда её доставят туда из Тенерифе – пока неизвестно.