Столкновения в Идлибе – это война, считает Эрдоган

22.02.2020, 1:06, Новости дня

Столкновения вооруженной оппозиции и сирийских войск в провинции Идлиб можно назвать войной, сообщил Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер также озвучил потери сирийской армии: 150 солдат убиты ответным огнем, пишет агентство ТАСС.

Кроме того, президент рассказал, что в 18:00 21 февраля у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным, и пообещал сформулировать турецкую позицию по Идлибу. Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

Ранее Реджеп Эрдоган поговорил по телефону с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Турецкий президент особо отметил, что сирийская армия должна прекратить наступление в Идлибе.

Напомним, 20 февраля отряды террористов при поддержке турецкой артиллерии начали масштабное наступление на позиции правительственных войск в провинции Идлиб. Боевикам удалось прорвать оборону военных. Бомбардировщики Су-24 ВКС РФ нанесли удар по бандитам. Им удалось уничтожить 1 танк, 6 боевых машин пехоты и 5 внедорожников.



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