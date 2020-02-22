Арбитраж в Гааге заявил о своем праве рассматривать иск Украины против России

22.02.2020, 1:05, Новости дня

Арбитражный трибунал, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, объявил о признании своей юрисдикции по иску против России, касающегося Азовского моря и Керченского пролива, сообщил МИД Украины.

Возражения России, заявившей, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу, было отклонено, передает РИА «Новости».

Трибунал решил рассмотреть «претензий Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море».

При этом арбитраж решил, что в его юрисдикцию не входит рассмотрение дел о суверенитете над Крымом, а потому отказался рассматривать претензии Киева по поводу прав в водах вблизи Крыма.

Решение трибунала обнародуют после того, как стороны выскажут возражения о наличии в тексте решения конфиденциальной информации, но не позднее, чем через 21 день после принятия, передает «Интерфакс».

По мнению украинской стороны, РФ нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах, передает ТАСС.