Зарубежные СМИ заподозрили Меган Маркл в новой беременности

22.02.2020, 1:04, Разное

Зарубежные СМИ заподозрили Меган Маркл в новой беременности. Соответствующие выводы таблоиды аргументируют рядом наблюдений за жизнью знаменитой пары.

После переезда в Канаду жена принца Гарри большую часть времени проводит в одиночестве. Редко Меган Маркл с мужем участвует в отдельных публичных мероприятиях. Новые снимки герцогини Сассекской сделаны таким образом, чтобы живот оставался прикрыт разного рода предметами.

Зарубежные издания отмечают, что похожая ситуация наблюдалась во время прошлой беременности Меган Маркл в ожидании рождения ребёнка от принца Гарри. В то время герцогиня намеренно не отдавала специальные предметы своим помощникам либо мужу, используя их как элемент маскировки округлившегося живота. При этом имеется и другая версия, согласно которой жена принца Гарри подобным образом намеревается скрыть недостатки фигуры, которые пока не полностью ликвидировала после рождения сына.