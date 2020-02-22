Зарубежные СМИ заподозрили Меган Маркл в новой беременности

22.02.2020, 1:04, Разное

Зарубежные СМИ заподозрили Меган Маркл в новой беременности. Соответствующие выводы таблоиды аргументируют рядом наблюдений за жизнью знаменитой пары.
После переезда в Канаду жена принца Гарри большую часть времени проводит в одиночестве. Редко Меган Маркл с мужем участвует в отдельных публичных мероприятиях. Новые снимки герцогини Сассекской сделаны таким образом, чтобы живот оставался прикрыт разного рода предметами.

Зарубежные издания отмечают, что похожая ситуация наблюдалась во время прошлой беременности Меган Маркл в ожидании рождения ребёнка от принца Гарри. В то время герцогиня намеренно не отдавала специальные предметы своим помощникам либо мужу, используя их как элемент маскировки округлившегося живота. При этом имеется и другая версия, согласно которой жена принца Гарри подобным образом намеревается скрыть недостатки фигуры, которые пока не полностью ликвидировала после рождения сына.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Учебный запуск ракет «Кинжал» попал на видео

31.12 / Украинские адвокаты прижали Владимира Зеленского к стенке

15.02 / Мнение: Турецкий взгляд на проблему Идлиба

23.12 / Лариса Долина провела выходной в кругу семьи

06.01 / The Irish Sun: Великобритания на пороге войны

04.12 / В американской пустыне из-за «Дизельгейта» ржавеют тысячи автомобилей Volkswagen

04.01 / Россия прекратила поставки нефти в Беларусь

07.12 / Эксперты озвучили цену за самый дорогой билет из России на Новый год

27.01 / Названы 5 автомобилей, на которых ездил Владимир Высоцкий

31.12 / «Часто предавали»: названа истинная причина одиночества Цискаридзе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика