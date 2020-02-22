20 minutes — французские власти на национальном уровне объявили войну постельным клопам

22.02.2020, 1:04, Новости дня

После того как целый ряд французских политиков, включая отличившегося в недавнем секс-скандале Бенжамена Гриво, пожаловались на засилье постельных клопов, власти решили взять дело в свои руки, пишет 20 minutes. Правительство запускает большую информационную кампанию, которая поможет пострадавшим больше узнать о методах борьбы с напастью.



Reuters

Французские власти решили взять в свои руки решение проблемы постельных клопов, которых в стране становится всё больше, пишет 20 minutes.

После того как на напасть обратили внимание несколько политиков, проблеме был посвящён отдельный правительственный план, которым займётся Министерство жилищного строительства во главе с Жюльеном Денорманди.

Как отмечает ресурс, клопы могут поселиться в матрасах, постельном белье, мебели или щелях стен, укусы этих насекомых вызывают сильный зуд. Несмотря на то что постельные клопы во Франции были практически полностью истреблены в середине XX века, сегодня эксперты констатируют стремительный рост популяции этих паразитов. По данным специалистов по борьбе с насекомыми, в 2018 году им пришлось обработать порядка 400 тыс. мест — не только жилых помещений, но и отелей.

С пятницы 21 февраля власти запускают информационную кампанию, в рамках которой будет действовать горячая телефонная линия и специальный сайт.

20 minutes подчёркивает, что на проблему клопов уже давно обратили внимание многие французские политики. Так, ещё до того, как кандидат в мэры Парижа от партии французского президента Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» Бенжамен Гриво ушёл из предвыборной гонки из-за секс-скандала, политик выступал за создание отдельной муниципальной службы, ответственной за борьбу с напастью. Гриво, который столкнулся с постельными клопами в собственном доме, пожаловался журналистам: «Это кошмар. Об этой теме нужно говорить, чтобы люди не стыдились, что они столкнулись с такой проблемой».

Впрочем, сторонники президента не первыми указали на напасть. Ещё летом 2019 года представители оппозиции, крайне левой партии «Непокорённая Франция» (La France insoumise), потребовали, чтобы правительство выработало план на случай «чрезвычайной ситуации» с постельными клещами на национальном уровне. Левые призывают к регулированию цен на услуги уничтожения паразитов и методы борьбы с ними. Власти этих мер не исключают, но пока не торопятся к ним прибегать.

Как признаёт правительство, личный опыт Денорманди, который, как и Гриво, столкнулся с постельными клопами, сыграл немалую роль в активизации властных структур. Эта тема «очень близка министру», подчеркнуло правительство.